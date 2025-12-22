高市教育局與18校大嬴家 獲城市工程金質獎22項殊榮

藍田國小新建校舍工程獲得金質獎、淨零碳排工程金優獎。（記者黃良傑翻攝）

2025城市工程品質金質獎揭曉，高市教育局與18所學校總計囊括22項殊榮，包括藍田國小新建校舍工程獲得金質獎、淨零碳排工程金優獎；文中13非營利幼兒園新建工程，紛紛獲得金質獎肯定。

榮獲金質獎肯定的學校分別有B建築工程類，新建校舍工程：藍田國小、文中13非營利幼兒園、仁武國小公共化幼兒園；F室內裝修類，廁所工程：舊城國小、正興國小；G綠能工程類，太陽光電：明華國中、後庄國小；H其他工程類，通學步道：新民國小、鹽埕區忠孝國小、鳳山國小，跑道工程：橋頭國小，運動場：高雄特殊學校、九曲國小。

「2025城市工程品質金質獎」今年由高市土木技師公會主辦，分別在建築工程類、室內裝修類、綠能工程類等4類，教育局和學校共19個單位榮獲22項殊榮。

教育局表示，為因應台積電設廠需求所設「藍田國小新建校舍」，預計2026年開始招生提供教育服務，校舍規劃設計階段即納入太陽能設置並輔以建築美學，將太陽能設置使用最大化，自主供應學校所需用電，真正實踐低碳低耗能的永續校園，獲金質獎、淨零碳排工程金優獎。

此外，鹽埕區忠孝國小位於駁二特區，通學步道改善工程跳脫傳統思維，以人為本，融合「交通安全改善」、「友善共融設計」及「城市美學提升」三大面向，成功打造出兼具安全、機能與美感的嶄新通學環境，鏤空通透的圍牆設計，結合波浪元素，呼應城市意象。

局長吳立森表示，教育局與學校共榮獲22獎項，獲獎多且性質多元，持續讓學校工程建構具有「生態、智慧、低碳、韌性」的優質校園，期望為學童打造安全健康、友善關懷、樂活成長、資源共享的教學環境，同時成為學校與社區共融的創新典範。

以「健康學校、活力鳳林」為願景的文中13非營利幼兒園新建工程獲獎。（教育局提供）

