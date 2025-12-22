國海院海洋科研添生力軍 台船2基礎資料調查船安放龍骨

中國驗船中心處長高世榮（左起）台船總經理蔡坤宗、海洋研究院長陳璋玲、船舶曁海洋產業研發中 心董事長邱逢琛等人，出席2艘海洋基礎資料調查船安放龍骨祈福儀式。（台船提供）

台船承造國家海洋研究院100噸級、300噸級海洋基礎資料調查船各1艘，今（22）日上午在台船高雄廠區舉行安放龍骨祈福儀式。台船表示，新建調查船配賦先進調查儀器設備，將提升我國海洋研究效率，預計明年第三季下水，2027年第二季交船。

儀式由台船總經理蔡坤宗及國家海洋研究院院長陳璋玲共同主持，祈求建造順利，人員平安。

請繼續往下閱讀...

台船指出，100噸級海洋基礎資料調查船船長35公尺，船寬7.5公尺，船深3.7公尺，船體採船身鋼質，上構鋁合金設計，推進系統具備低轉速運作能力，且為複合推進動力模式驅動左右舷推進軸及螺槳。300噸級調查船船長40公尺，船寬9公尺，船深3.7公尺，可使用動態定位系統操控舵、螺槳與側推進器，駕駛室內的後操控站可供人員面向船艉操船，大幅提升船舶操作性能。

100噸級調查船將執行海洋生態與保育相關調查樣本收集工作；300噸級執行淺海與離島探測調查任務，兩型船均配有與其任務相應的調查儀器設備，包括淺海多波束聲納或單波束聲納以收集淺海海床及海底地形測繪資料；甲板機械進行小型水下設備或感測器施放、拖曳及回收；溫鹽深儀與輪盤採水器收集海水及樣本儲放，並設有多種實驗室及儀控室，具備資料、樣本收納及研究環境，提供海上即時分析處理、計算及保存等作業需求。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法