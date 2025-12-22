基隆市政府身心障服務中心揭牌 首年目標服務6千名

基隆市政府今天（22日）舉行「基隆市身心障礙者服務中心」揭牌儀式，基隆市長謝國樑（左四）與基隆市社會處長楊玉欣（左五）與民代共同揭牌啟用。（記者俞肇福攝）

基隆市政府今天（22日）舉行「基隆市身心障礙者服務中心」揭牌儀式，基隆市長謝國樑與基隆市社會處長楊玉欣與信義區議員何淑萍、陳宜及韓世昱共同揭牌啟用，選址於崇右影藝科技大學的「基隆市身心障礙者服務中心」，社會處委託「財團法人伊甸社會福利基金會」承辦，將提供身心障礙者及其家庭服務諮詢、資源媒合與個案管理等多元支持，協助建構更完整的身心靈照顧體系。

謝國樑表示，身心障礙者服務中心的成立，是基隆市落實《身心障礙者權利公約（CRPD）》精神的重要具體行動，也展現市府「關心、支持、共創友善生活」的施政理念。中心以「個案為本、家庭為核心、社區為支持」為服務目標，透過專業社工進行需求評估與資源盤點，提供個案管理、媒合與轉介服務，陪伴身心障礙者逐步提升生活自理能力，促進其在社區中的穩定生活與社會參與。

楊玉欣指出，近年來基隆市持續推動多項身心障礙者友善政策，包括復康巴士新制上路及線上預約平台建置，提升交通服務的便利性與彈性；同時逐步強化社區支持體系，目前各行政區皆已設置身障社區日照據點，並持續佈建身障小作所、家庭托顧及協作會所服務。「身心障礙者服務中心」預計第1年將身心障礙者納入個案管理系統，目標服務6000名身心障礙者。中心目前配置3名督導、24位專業服務人員，涵蓋社工師、特教老師、心理師、職能治療師及物理治療師等專業人員，提供全方位且具延續性的支持。

