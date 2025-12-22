宜蘭大學冒濃煙疑似「煙霧彈」校方：發電機維修正常排煙

宜蘭大學體育館一樓的發電機排煙出口冒出大量濃煙，相當嚇人。（民眾提供）

國立宜蘭大學今天下午進行學校體育館地下室發電機零件檢修更換，因啟動時，一樓的排煙口冒出一陣陣猛烈的黑煙與白煙交互更換，引起不知情學生與民眾心驚；學校表示，這是正常排煙情形，現場也都有人盯場掌握狀況，請大家不要擔心。

宜蘭大學表示，宜大每個月都會排查發電機檢修，今天下午1點多，發現發電機有2處零件故障須更換，因此進行維修作業並多次啟動發動機檢測，但因發電機引擎室積碳且使用的是柴油，啟動時，瞬間產生大量黑煙從排煙出口竄出隨即消散；一段時間後，則會有大量白煙出現。

有民眾將影片PO上網路社群，體育館旁冒出劇烈白煙，僅註明「宜蘭大學現況」，引起很多民眾擔心，還有人留言「煙霧彈」、「好可怕、怎麼了」、「什麼東西啊」；不過，也有人正解「發電機測試」。宜大表示，整個過程都有人員在排煙出口掌握狀況，並向學生說明請不用擔心。

宜蘭大學體育館一樓的發電機排煙出口。（記者游明金攝）

宜蘭大學派人在現場掌握狀況，請大家不要擔心。（記者游明金攝）

