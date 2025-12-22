為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    教育部核定嘉義縣同濟高中解散案通過 苗栗大成高中重組董事會

    2025/12/22 15:45 記者林曉雲／台北報導
    教育部私校退場審議會今通過，嘉義縣私立同濟高級中學解散案。（資料照）

    教育部今（22）日召開私校退場會議，通過嘉義縣私立同濟高級中學解散，以及已停止招生的苗栗縣私立大成高級中學重新組織董事會名單。

    教育部說明，今日下午召開「教育部第2屆私立高級中等以上學校退場審議會」第9次會議，出席委員人數已達全體委員人數3分之2。

    嘉義縣私立同濟高級中學已於今（2025）年7月31日停辦，走入歷史，依私立高級中等以上學校退場條例規定，私校退場會今日通過財團法人台灣省嘉義縣私立同濟高級中學解散案，該學校法人於所設專案輔導學校停辦後，報請教育部核定解散，今日會議出席委員無異議通過，同意學校法人解散，該學校法人經教育部核定解散後，學校法人應依退場條例規定，辦理清算及剩餘財產的歸屬事宜。

    此外，專案輔導學校台灣省苗栗縣私立大成高級中學已停止全部招生，今日會議依退場條例第14條及「教育部加派專案輔導學校所屬學校財團法人董事監察人及重新組織董事會管理辦法」第5條規定，審議通過該校重新組織董事會名單。

