    首頁 > 生活

    台南式跨年已7年 黃偉哲邀全民共敲古鐘迎接2026

    2025/12/22 15:46 記者蔡文居／台南報導
    台南市跨年「敲鐘祈福」，以肅穆悠揚的鐘聲取代鞭炮聲。這項「台南式跨年」已邁入第7年。（圖由南市府提供）

    台南市跨年「敲鐘祈福」，以肅穆悠揚的鐘聲取代鞭炮聲。這項「台南式跨年」已邁入第7年。（圖由南市府提供）

    由民間團體發起、台南市政府共同主辦的特色跨年「敲鐘祈福」，將於今年12月31日晚間11時15分（子時1刻）同步串連全市37區參與的宗教團體，一同敲響象徵祝福與希望的鐘聲，以肅穆而悠揚的鐘聲取代鞭炮聲。這項「台南式跨年」已邁入第7年，市長黃偉哲今天邀請全民共敲古鐘迎接2026。

    台灣府城隍廟今天舉辦2026跨年敲鐘祈福記者會，由台南市長黃偉哲、廟方主委郭榮哲、活動召集人蔡宗昇與周榮棠及民政局長姜淋煌、市議員蔡筱薇、沈震東等人共同見證，廟方也特別請出「百年古鐘」敲響祈福，為即將到來的跨年敲鐘祈福活動敲響序幕。

    市長黃偉哲表示，台南跨年宗教祈福敲鐘活動今年已邁入第7年，並逐年擴大規模辦理，現已成為全市各區宮廟、宗教團體與教會共同參與的跨宗教年度盛事。此外，近期社會事件所引發的不安，更希望能夠藉由宗教的力量撫慰人心，為個人、家庭、社會、城市及國家共同祈福，祝願台南、世界平安祥和。

    主委郭榮哲表示，這口百年古鐘長年珍藏於府城隍廟文物館中，此次透過「跨年敲鐘祈福」活動再次鳴響，別具歷史與文化意義，並期盼藉由百年古鐘的敲響，能為新的一年帶來平安與祝福，同時鼓勵更多宗教團體共襄盛舉，讓敲鐘祈福的祝福聲在台南持續擴散。

    活動召集人蔡宗昇、周榮棠表示，活動透過以落實「一廟埕一舞台」為核心理念，期盼讓信仰中心深入民心，並成為鄉親就近參與跨年、敲鐘祈福的重要據點，共同形塑屬於台南人的城市自信，打造具在地特色的「台南式跨年」。

    熱門推播