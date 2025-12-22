竹縣十興國小數位學習 獲教育部「教練學校推廣人氣獎」

新竹縣十興國小攜手豐田、埔和2所國小成立「3校創客聯盟」，成為竹縣具指標性的數位學習「教練學校」。（取自竹縣府官網）

新竹縣十興國小因為多年致力推動AI×VR創新課程深受肯定，在教育部今年度的「中小學數位學習深耕計畫」績優評核中，在全國教練學校評選拿下「教練學校推廣人氣獎」，展現學校在課程推動、跨校分享以及社群經營的成果。

縣府教育局長蔡淑貞說，十興國小從2018年起，以「生活為題、科技為橋」發展PBL專題導向跨域課程。從創客啟蒙、宜居城市行動，到近年的「柯南的探險旅程～打造安全校園」AI×VR課程，逐步建立出縱貫低、中、高年級且兼具創新與在地性的科技素養課程架構。

請繼續往下閱讀...

學生透過AI影像辨識、IOT感測、VR模擬等科技，進行校園安全、交通環境及生活議題探究，從「觀察~分析~實作」的過程學會運用科技解決真實問題。

該校還跟埔和、豐田2所小學成立「3校創課聯盟」，透過巡迴示例教學、教師增能工作坊以及科技展分享，成為縣內具指標性的「教練學校」。今年更因積極推廣課程成果、參與教育科技展、進行社群分享受全國教師支持與肯定，榮獲「教練學校推廣人氣獎」，成為新竹縣在全國數位教育舞台上的一大亮點。

十興國小校長徐發斌說，他們的學生課程進行時展現高度學習自主性，也都一致覺得今年的AI×VR課程讓他們能從真實場景發現問題、用科技工具提出解決方法。不論是VR交通模擬、AI環測系統或資料分析，都讓學習更接近生活。

竹縣十興國小「柯南的探險旅程~打造安全校園」AI*VR課程。（取自竹縣府官網）

新竹縣十興國小深耕數位學習已經很多年，經常舉辦許多創新課程活動。（取自竹縣府官網）

新竹縣十興國小深耕數位學習已經很多年，經常舉辦許多創新課程活動。（取自竹縣府官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法