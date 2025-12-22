金城國中段考題出現「精液豆漿」 教育部：教師已解聘、4年不予任用

立法院教育及文化委員會今日召開「從不當考題到調查爭議—檢視性別平等教育法在教學與事件處理之實務困境」公聽會。（記者方賓照攝）

金門縣金城國中日前段考題目出現「綠茶婊」、「精液豆漿」等大量不雅文字，引起性別歧視與性騷擾等爭議。教育部次長朱俊彰今（22）日說明，金城國中上月已經召開教評會，解聘出題教師，且該教師4年內不得擔任教育人員。

立法院教育及文化委員會今日召開「從不當考題到調查爭議—檢視性別平等教育法在教學與事件處理之實務困境」公聽會，邀請教育部次長朱俊彰、新竹市教師職業工會、新北諮商心理師公會、宜蘭縣教師職業工會、全國教育產業總工會，及多個民團與會。

請繼續往下閱讀...

台中市育英國中總務主任胡薇倫發言指出，實務現場未落實保密者，往往都不是處理事件的人，而是校內其他人在茶餘飯後閒聊中洩漏，建議未來修法時擴大保密原則適用範圍，讓參與學校運作的教職員工明確知道自己有保密義務。

朱俊彰回應坦言，保密義務目前針對不同對象確實比較沒有清楚的參考，目前僅有「參與人員」有受到性平法嚴格限制，至於校內其他容易接觸到案件的教職人員、行政人員，以及其他師生，若面對性平案件做不當傳播，自然會有個資法與相關民刑事法律責任需要負起。

朱俊彰表示，教育部未來可以整理相關資訊，訂定指引與參考，告訴學校行政人員，並向校內同學宣傳，他們有不同的保密責任與義務，避免觸犯個資法、民刑事責任、性平法。

另外，針對金門縣金城國中1名教師日前段考考題命題內容出現「綠茶婊」、「精液豆漿」等大量不雅字眼，朱俊彰今日說明，金城國中上月已經召開教評會，解聘出題教師，且該教師4年內不予任用。

朱俊彰進一步說明，教育部已嘗試訂定命題參考指引，但因為牽涉保密問題，無法提前請別人看題目，對於如何讓教師自我檢核命題是否適當，教育部也有在做相關自我檢核表，並規劃相關研習課程。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法