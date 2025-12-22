監委關切南投焚化爐籌建 環保局長：抗爭者大都來自外縣市

監察委員浦忠成、林文程22日到南投縣巡察，縣府環保局長李易書簡報垃圾焚化爐籌建現況。（記者張協昇攝）

監察委員浦忠成、林文程今（22日）到南投縣巡察，關切南投垃圾焚化爐籌建現況，質疑縣府遭遇地方抗爭時如何因應及有無備案？縣府環保局長李易書答詢表示，其實抗爭者大都來自彰化等地的外縣市環保團體，民代及村長等地方人士較有少抗爭情形，目前縣府仍盡力溝通化解中。

南投縣沒有垃圾焚化爐，縣府規劃在名間鄉新民村興建垃圾焚化爐，縣府環保局長李易書今向到南投巡察的監察委員浦忠成、林文程簡報焚化爐籌現況時指出，南投縣目前每天垃圾產生量約270公噸，每日堆置數量逾110公噸，目前累積堆置量已逾31萬公噸，13鄉鎮市除了國姓鄉與鹿谷鄉，其他鄉鎮市均有垃圾暫置或打包堆置情形，因此縣府積極籌建每天約可處理500公噸垃圾的焚化爐。

李易書指出，縣府係依法令開發限制、設置土地面積、基地連外交通、環境敏感點及土地權屬等條件，綜合考量後客觀選定名間鄉外埔段公有地規劃興建焚化爐，並採BOT模式興建營運，不收受外縣市廢棄物，已召開村里說明會、環說書審查會、可行性評估公聽會與地上物補償物說明會，積極與地方溝通，並持續辦理二階環評。

南投縣規劃在名間鄉興建垃圾焚化爐，環保局召開地方說明會。（資料照）

南投縣政府規劃在名間鄉興建垃圾焚化爐，地方人士與環保團體前往縣府抗爭。（資料照）

