為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    監委關切南投焚化爐籌建 環保局長：抗爭者大都來自外縣市

    2025/12/22 15:53 記者張協昇／南投報導
    監察委員浦忠成、林文程22日到南投縣巡察，縣府環保局長李易書簡報垃圾焚化爐籌建現況。（記者張協昇攝）

    監察委員浦忠成、林文程22日到南投縣巡察，縣府環保局長李易書簡報垃圾焚化爐籌建現況。（記者張協昇攝）

    監察委員浦忠成、林文程今（22日）到南投縣巡察，關切南投垃圾焚化爐籌建現況，質疑縣府遭遇地方抗爭時如何因應及有無備案？縣府環保局長李易書答詢表示，其實抗爭者大都來自彰化等地的外縣市環保團體，民代及村長等地方人士較有少抗爭情形，目前縣府仍盡力溝通化解中。

    南投縣沒有垃圾焚化爐，縣府規劃在名間鄉新民村興建垃圾焚化爐，縣府環保局長李易書今向到南投巡察的監察委員浦忠成、林文程簡報焚化爐籌現況時指出，南投縣目前每天垃圾產生量約270公噸，每日堆置數量逾110公噸，目前累積堆置量已逾31萬公噸，13鄉鎮市除了國姓鄉與鹿谷鄉，其他鄉鎮市均有垃圾暫置或打包堆置情形，因此縣府積極籌建每天約可處理500公噸垃圾的焚化爐。

    李易書指出，縣府係依法令開發限制、設置土地面積、基地連外交通、環境敏感點及土地權屬等條件，綜合考量後客觀選定名間鄉外埔段公有地規劃興建焚化爐，並採BOT模式興建營運，不收受外縣市廢棄物，已召開村里說明會、環說書審查會、可行性評估公聽會與地上物補償物說明會，積極與地方溝通，並持續辦理二階環評。

    南投縣規劃在名間鄉興建垃圾焚化爐，環保局召開地方說明會。（資料照）

    南投縣規劃在名間鄉興建垃圾焚化爐，環保局召開地方說明會。（資料照）

    南投縣政府規劃在名間鄉興建垃圾焚化爐，地方人士與環保團體前往縣府抗爭。（資料照）

    南投縣政府規劃在名間鄉興建垃圾焚化爐，地方人士與環保團體前往縣府抗爭。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播