    首頁 > 生活

    北市大規模演練 26日在這兩處登場

    2025/12/22 15:07 記者何玉華／台北報導
    台北市長蔣萬安在主持道路交通安全會報前受訪表示，26日將在捷運市府站、市府轉運站舉行大規模高強度演練。（記者何玉華攝）

    捷運台北車站、中山商圈19日發生嫌犯持刀無差別攻擊，台北市政府因應即將舉行的跨年晚會，本週將舉行大規模高強度模擬演練，台北市長蔣萬安今（22）天表示，將於26日在捷運市府站以及市府轉運站舉行，以跨年的規模來進行模擬演練。

    對於內政部長劉世芳今天表示，不反對北市府向政院災防辦申請細胞簡訊，但要說清楚訊息內容，讓民眾知道怎麼做，否則引起恐慌，產生二次災害。蔣萬安表示，會朝發送細胞簡訊的方向來規畫，警察局及消防局等單位正在研擬相關修訂規範的文字，也會依照程序來報中央核可。

    蔣萬安表示，接下來的各項大型活動，甚至人潮聚集的商圈、場域，維安規格會提升，針對跨年也已經擬定了相關的維安計畫，觀光傳播局、警察局都有說明，包括設置車阻、特勤警力，再加上保安警力的支援，也有各項事前的地毯式戒備，包括金屬探測器等，確實來確保安全性。

    外界關切在誠品南西店門外被嫌犯砍傷頸部，在路邊死亡的白衣騎士，撫恤金額會如何處理？蔣萬安表示，目前有3個方向，一個是犯罪被害者保護協會相關的補償，另外保險理賠以及相關的撫恤，社會局會彙整，也陸續接到捐款，一定會用在照顧這次不幸的傷亡者身上。

