小琉球沙馬基開發案說明會 居民反對稱觀光已超載、籲保留綠地

該處約3.9公頃國有地，是島上「碩果僅存」的完整綠地。（資料照，民眾提供）

大鵬灣國家風景區管理處（鵬管處）日前在小琉球舉辦「沙馬基」舊址暨「小山看海藝文園區」後續發展說明會，原擬評估以促參（BOT／ROT）方式，引進民間資金開發住宿與遊憩設施，未料說明會尚未結束，現場砲聲四起，在地居民、潛水教練與保育團體幾乎一面倒反對，直指小琉球觀光早已超載，要求「不開發、保留綠地」應列為首選；鵬管處則強調會廣蒐居民意見。

居民與多個在地協會指出，小琉球珊瑚礁覆蓋率經調查已低於一成，海洋生態承載力瀕臨臨界點，假日動輒湧入數萬遊客，住宿與商業設施早飽和，已出現削價惡性競爭，根本無須再以BOT名義興建飯店或擴張觀光量體。多名發言者強調，該處約3.9公頃國有地，是島上「碩果僅存」的完整綠地，若再開發，等同親手掐斷島嶼的生態修復可能。

顧問公司簡報雖主打「淨零碳排」、「國際級智慧體驗園區」，並稱BOT不必然是旅宿，也可做餐飲、導覽或環保服務，仍難平息疑慮。居民直言：「沒有獲利誰會來投資？最後一定變相蓋飯店。」多位長輩更建議，應保留大樹與綠地，或僅利用既有建物轉型為海洋環境教育中心、海龜復育基地，作為島民與遊客的緩衝公園，而非營利設施。

鵬管處強調，為發展琉球觀光並兼顧在地永續與生態環境保護，召開地方說明會，確實蒐集小琉球在地民眾及公民團體踴躍表達之意見及未來發展建議，與會者多數表達「不開發」、「維持現狀」、「反對促參」等意見，鵬管處完整納入紀錄及後續整體評估，並以永續發展及在地優先等原則適時規劃發展該區。

鵬管處日前在小琉球舉辦「沙馬基」舊址暨「小山看海藝文園區」後續發展說明會。（民眾提供）

