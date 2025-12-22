新北改善橋梁交通安全 事故下降最高逾9成

新北大橋原本有S彎道，容易造成機車騎士打滑跌倒。圖為改善前。（圖由交通局提供）

為提升橋梁通行安全、降低機車事故，新北市政府依據事故熱點分析結果，跨局處分階段啟動橋梁交通改善計畫，包括調整車道配置、拆除分隔島、增加整流空間及優化人車動線分流等，設計更貼近用路人需求，其中新北大橋今年5月完成「截彎取直」工程，改善容易造成危險的S型彎道，完工後事故降幅超過9成。

交通局專門委員林昭賢表示，以重新橋為例，新北市2023年7月拆除二重端部分實體分隔島，讓機車在上橋前有更充分的距離，減少擁擠匯流造成的風險，改善後事故件數下降3成以上。

請繼續往下閱讀...

此外，福和橋2023年8月以槽化線取代原有分隔島，同時加寬機車道空間，使騎士在行經橋面時視野與動線更順暢，改善後事故減少幅度接近5成，安全性大幅提升。

至於改善幅度最顯著的新北大橋，新北市工務局今年5月完成「截彎取直」工程，徹底改善原本容易造成危險的S型彎道，並同步擴增人行及自行車空間，使整體交通動線更直覺、清晰。完工後事故件數大幅降低，降幅超過9成，顯示改善效益顯著。

交通局長鍾鳴時表示，未來接續針對大漢橋改善交通，規劃拆除實體分隔島、延伸匯流距離，優化騎乘動線，後續將依橋梁特性分級檢討，打造安全、順暢、友善的交通環境，讓機車、行人與自行車都能安心共享道路。

新北大橋完成「截彎取直」工程後，事故件數下降9成。圖為改善後。（圖由交通局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法