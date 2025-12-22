跨年晚會將至 北市觀傳局也說明維安措施

台北市觀傳局今（22）表示，即將迎來跨年晚會，將會在既有規畫基礎上強化活動安全與疏散宣導。（台北市觀傳局提供）

台北市發生1219無差別攻擊事件，民眾與大型活動主辦單位安全意識隨之提升。台北市觀傳局今（22）也表示，即將迎來跨年晚會，將會在既有規畫基礎上強化活動安全與疏散宣導。除增加警察能見度、提升巡邏密度外，也會針對活動場域使用金屬探測器、車底檢查器等器具，進行人車場檢，並強化可疑物品與危安物品偵測作業，屆時同時會有明確指引等設備協助疏散。另將製作事前宣導圖卡與影片，讓民眾建立安全意識。

觀傳局表示，有關台北跨年晚會活動警力，警察局將於重要交通樞紐及活動周邊車站，加強警察能見度，提升巡邏密度，員警將依任務需求提高警戒層級，全面強化維安。同時，活動場域將進行人車場檢，加強可疑物品與爆裂物偵測作業，也期間將針對可疑人、事、物加強安全查察。

跨年晚會現場將部署特勤維安警力、防爆車及偵爆犬，並增加車阻，確保活動秩序與民眾安全。如發生緊急狀況時，將由市府應變中心統一指揮、整合各局處量能，即時掌握現場情形，並透過主舞台廣播安撫民眾、引導疏散。

觀傳局說明，針對事前宣導，跨年活動將製作疏散引導與安全注意事項圖卡及宣導影片。現場也將定時播放安全宣導及疏散動線影片，提醒民眾注意安全與疏散方向；人力方面，將增加保全及工作人員配置，且配備明顯指引標示牌、大聲公及發光指揮棒等設備，並落實勤前教育與現場巡邏宣導；服務台人力於緊急狀況時，亦可即時轉為導引協勤人力，協助民眾安全疏散。

觀傳局提醒，為維護活動現場安全，跨年晚會禁止攜帶毒品、刀（槍）械、爆裂物等違禁物品進入活動會場，如有違規則由警方依規定辦理。此外，觀傳局也呼籲民眾隨時注意自身及財物安全，若是有任何狀況不要驚慌，配合現場引導與相關管制措施，留意官方發布資訊。

