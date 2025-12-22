陳毓仁、陳佩真響應澎湖縣議員許育愷年終感恩之旅 400師生溫馨同場

澎湖縣議長陳毓仁、議員陳佩真、許育愷玩偶裝粉墨登場，與大小朋友同樂。（記者劉禹慶攝）

去年澎湖縣議員許育愷發起年終感恩之旅，邀請澎湖縣特教生參加感恩公益餐會，分6梯次請師生吃麥當勞，離島望安、七美則致贈禮卷，暖心行動讓議長陳毓仁和議員陳佩真等感動立馬加入行善行列，今年3人聯手約在耶誕節前夕邀請澎湖高中職、國中小特殊班級師生相聚，共計42所學校、近400師生參加，現場熱鬧溫馨，笑聲洋溢，讓人十分感動。

陳毓仁、許育愷、陳佩真3人聯袂表示，選在耶誕節前夕辦理，就是希望祝福大小朋友們健康、平安、喜樂。此次的耶誕聚餐，在澎澄的貼心規劃下，調整多次菜色，準備出符合需求的餐點，搭配澎湖縣青少年國樂團悠揚的樂曲用餐。議長陳毓仁延續去年許育愷議員的作法一樣，特別為澎湖特教師生，無論有沒有出席餐會都準備了禮券，讓大家出門走走逛逛買買，陳毓仁承諾明年持續擴大辦理，並歡迎社會各界加入行善的行列。

最令人感動的是孩子們還準備了節目，馬公國小的全腦開發班用預錄的影片表演音樂、許淳智演出直笛（中音笛）或獨輪車、王智鋼琴演奏、洪緯宸演奏二胡、汪????丞表演木箱鼓，賣力演出獲得滿堂賀彩。

節目中段在議員陳佩真的策劃下，3人著玩偶裝神秘登場，為大家獻舞輕快歡笑的小城夏天，讓大家又驚又喜，笑語不斷，看到大家的笑顏，3人不約而同表示，單純最美好，把溫暖分享給最愛的土地上的每一個人，將是他們一直努力下去的目標，也特別謝謝澎澄和此次所有支援單位的協助。

澎湖縣議長領軍，發放學校購物券。（記者劉禹慶攝）

