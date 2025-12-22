行憲紀念日、元旦假期 新北部分路邊停車格暫停收費

今年行憲紀念日及明年元旦為國定假日，新北市路邊汽、機車平日收費停車格將暫停收費。（圖由交通局提供）

今年行憲紀念日及明年元旦為國定假日，新北市路邊汽、機車平日收費停車格將暫停收費；板橋府中商圈、金山、深坑及鶯歌老街等觀光及商圈等區域，假日收費停車格維持收費，方便民眾假期外出購物、出遊的民眾尋找停車位，提高周轉率。

交通局停車營運科科長許芫綺表示，今年12月25日（週四）是行憲紀念日，緊接著明年1月1日（週四）是元旦，全市路邊汽、機車平日收費停車格暫停收費；金山、坪林、淡水、八里、石碇、板橋、三峽、鶯歌、林口、泰山、新莊、五股、汐止、深坑、中和、新店、三重、蘆洲區等觀光及商圈等區域的假日收費路邊停車格，維持假日收費。

交通局也提醒民眾可利用行動支付App（Pi錢包、歐付寶、停車大聲公、街口支付、一卡通、車麻吉、全支付、悠遊付、icash Pay、遠傳心生活等10家行動支付APP）繳納新北市路邊停車費之外，還可使用全國繳費網及四大超商（7-11、全家、萊爾富、OK便利商店）多媒體機查單及繳費，省時方便。

