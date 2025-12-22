為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    苗縣議員力爭改善頭屋鄉自來水質 鍾東錦贊同將協調經費

    2025/12/22 14:23 記者張勳騰／苗栗報導
    民進黨苗栗縣議員許櫻萍，在議會臨時會中力爭改善頭屋鄉自來水質 。（記者張勳騰攝）

    民進黨苗栗縣議員許櫻萍今（22）日在議會臨時會質詢指出，頭屋鄉親長期飲用明德水庫水源，惟水質在少雨時偏混濁，是否能改由鯉魚潭水庫供水？縣長鍾東錦表示贊同，強調每位縣民都應該喝到好的水，至於經費部分會與台灣省自來水公司協調，並請立委邱鎮軍向中央反映、爭取。

    許櫻萍質詢說，水利署長林元鵬日前來苗栗，當天她曾反映頭屋鄉親長期飲用明德水庫水源，但水質在少雨時偏混濁，是否能改由鯉魚潭水庫供水，林署長當場回應原則可行，目前中央主管機關自來水公司與供水單位都已釋出正面態度。苗縣府是否已整合水利署與台水的意見，正式啟動頭屋鄉改由鯉魚潭水庫供水的評估與推動？

    鍾東錦指出，鯉魚潭水庫的水現在會往北拉，其實是要給台積電，因為永和山水庫的水，只能供民生用水，不能供工業用，那鯉魚潭水庫水是可以給民生，也可以給工業用，所以現在鯉魚潭水庫延管工程，明年3月完工後，他與水利處會跟水利署及水公司討論，經費部分也會與水公司協調。

    鍾東錦表示，明德水庫水域因現在又開放給水上運動，而且這麼多活動在哪邊，將來又會有自行車步道，他認為不應該再供給自來水，但一樣是保有自來水的水源，若水源真的不夠時拿來喝，他也同意，可是有水的時候，當然要喝最好的水，他認為苗栗縣的鄉親，不管是哪一個鄉鎮，都要喝最好的水，此案，也請立委邱鎮軍向中央反映、爭取。

    對於改善苗栗縣民飲用水質，縣長鍾東錦允諾，會與省自來水公司協調。（記者張勳騰攝）

