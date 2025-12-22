0403大地震土城危樓重建漫長 吳昇翰盼新北市府加速審議

土城區清水案建物現況。（新北市都更處提供）

去年0403大地震導致新北市土城區不少住宅被判定為紅單建築，居民無法居住被迫離家，新北市府透過「新北市危險建築物580專案」加速公辦都更，今天上午與建商漢皇集團舉辦簽約儀式，推動震損社區重建，新北市議員擬參選人吳昇翰今天表示，市府預計2029年才開始動工，住戶返家路漫長，盼市府加速審議，讓居民早日回到屬於自己的家。

去年4月3日花蓮大地震，新北市土城區延和路「台北一家親」社區災損嚴重，建築當時因1樓支撐柱鋼筋嚴重裸露、結構扭曲，緊急貼上「紅單」列管撤離多戶住戶，此外，土城區延吉街及明德路尚有多處黃單受損社區，為加速災後重建，新北市府將震損建物納入580專案計畫，在市府及新北住都中心協助下，今於台北新板希爾頓酒店舉行「新北市土城區清水段103地號1筆土地都市更新案」簽約儀式，由新北住都中心與實施者漢皇集團共同簽署，推動重建。

吳昇翰為民進黨立委吳琪銘的小兒子，現爭取民進黨提名參選明年新北市土城、樹林、三峽與鶯歌區議員選舉，他指出，此件公辦都更案為新北市府主導580專案首宗招商成功案件，具象徵性意義。但預計要2029年動工、2033年完工，面對家園殘破已超過1年半的居民而言，還要約8年時間才可能返家，居民都盼新北市府加速審議程序，盡早重返家園。

新北市都市更新處回應，土城清水580專案後續行政程序將交由新北市住都中心與建商共同完成，都更處將持續監督建商報核進度，以利工程順利進行。

黑色區域為土城清水580專案基地位置。（新北市都更處提供）

