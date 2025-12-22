為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    基北北桃減碳存摺升級 兌獎門檻下修至5公斤

    2025/12/22 13:48 記者董冠怡／台北報導
    基北北桃「我的減碳存摺2.0」記者會。（記者董冠怡攝）

    基北北桃「我的減碳存摺2.0」記者會。（記者董冠怡攝）

    基北北桃去年推出「我的減碳存摺」，累計28萬人參與，今年截至目前為止，共有44萬人響應，減碳量5.5萬公噸，明年有望突破60萬人。4市代表今在台北市舉辦記者會並宣布，明年起升級為2.0版，將兌獎門檻每月20公斤，下修至5公斤，提升民眾參與意願。

    台北市副市長張溫德指出，「我的減碳存摺」平台生活化又有趣，不是為了特定目的減碳，而是日常生活中理所當然的一部分，同時也能透過大眾運輸工具及相應公式，量化減碳成果，1棵樹1年約可吸收12至13公斤的碳，5公斤相當於3分之1棵樹可吸收的碳排，降低兌獎門檻，讓民眾更有感。基北北桃目前累計44萬9000餘人參與，正在評估如何克服技術困難，從運輸擴大至其他層面。

    基隆市副市長邱佩琳表示，在公私協力持續合作下，短短一年新增16萬人。基隆通勤比例全國第二、電動機車比例全國第一，同時致力於環保工作，透過市政府號召、學術機構及在地企業響應，希望能讓基隆的節能減碳達到與其他3市同等的標準，目標明年60萬人。

    新北市副市長劉和然認為，新北市前三大排碳量為住商、工業和交通，從交通部分著手非常重要，包括高鐵、台鐵、捷運、輕軌、客運、公車，捷運三鶯線明年也將投入營運，加入「我的減碳存摺」行列。台灣人很喜歡做環保，加上提供好的誘因、便利的方式，就有機會提高活動參與率。

    桃園市政府秘書長溫代欣說，昨天才加入「我的減碳存摺」、今天有騎YouBike，承諾會急起直追，努力增加減碳量，桃小巴明年也會新增50條路線，未來3年要變成200條；另將推動桃園新幹線，增設多條幹線公車，細節留給市長張善政宣布。此外，三鶯線將通車，接下來新北市將協助路線延伸至八德，林口跟龜山也要做捷運銀線。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播