基北北桃減碳存摺升級 兌獎門檻下修至5公斤

基北北桃去年推出「我的減碳存摺」，累計28萬人參與，今年截至目前為止，共有44萬人響應，減碳量5.5萬公噸，明年有望突破60萬人。4市代表今在台北市舉辦記者會並宣布，明年起升級為2.0版，將兌獎門檻每月20公斤，下修至5公斤，提升民眾參與意願。

台北市副市長張溫德指出，「我的減碳存摺」平台生活化又有趣，不是為了特定目的減碳，而是日常生活中理所當然的一部分，同時也能透過大眾運輸工具及相應公式，量化減碳成果，1棵樹1年約可吸收12至13公斤的碳，5公斤相當於3分之1棵樹可吸收的碳排，降低兌獎門檻，讓民眾更有感。基北北桃目前累計44萬9000餘人參與，正在評估如何克服技術困難，從運輸擴大至其他層面。

基隆市副市長邱佩琳表示，在公私協力持續合作下，短短一年新增16萬人。基隆通勤比例全國第二、電動機車比例全國第一，同時致力於環保工作，透過市政府號召、學術機構及在地企業響應，希望能讓基隆的節能減碳達到與其他3市同等的標準，目標明年60萬人。

新北市副市長劉和然認為，新北市前三大排碳量為住商、工業和交通，從交通部分著手非常重要，包括高鐵、台鐵、捷運、輕軌、客運、公車，捷運三鶯線明年也將投入營運，加入「我的減碳存摺」行列。台灣人很喜歡做環保，加上提供好的誘因、便利的方式，就有機會提高活動參與率。

桃園市政府秘書長溫代欣說，昨天才加入「我的減碳存摺」、今天有騎YouBike，承諾會急起直追，努力增加減碳量，桃小巴明年也會新增50條路線，未來3年要變成200條；另將推動桃園新幹線，增設多條幹線公車，細節留給市長張善政宣布。此外，三鶯線將通車，接下來新北市將協助路線延伸至八德，林口跟龜山也要做捷運銀線。

