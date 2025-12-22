減少交通事故 竹縣用大數據推「碰撞構圖」獲智慧城市創新應用獎

新竹縣員警處理交通事故，傳統每單一事故都要靠人工完成獨立的「碰撞構圖」，現在縣府交旅處整合AI和大數據後，將逐步建置事發路口的標準化「碰撞構圖」供使用。（竹縣警局提供）

整合AI跟大數據應用，新竹縣政府交通旅遊處建置「事故改善決策系統化管理建構更安全道路環境」分析系統，針對交通事故路口資料的蒐集、統整和分析，讓原需員警手動完成的現場碰撞構圖，經基本街廓底圖搭配衛星定位、GIS（地理資訊系統）圖層套疊後，使繪圖流程資訊、事故資料統統都數位化，建立可追蹤改善的機制，強化肇因的管理和改善，以此減少事故發生，獲得2026智慧城市創新應用獎的肯定。

縣府交旅處長陳盈州說，前述分析系統簡稱為「碰撞構圖」，內建：事故分析、碰撞構圖、以及改善建議與追蹤3大平台，今年7月已上線供警方使用，藉此收集各事故路口點位、好發熱點、肇因等資料，建置碰撞構圖以了解碰撞軌跡等，把事故資訊轉為資料模組，了解交旅處有無可能用交通工程來降低事發風險。

這個碰撞構圖，底圖結合衛星空照跟GIS圖層套疊，可直接繪製出事故路口的標誌、標線、號誌等，透過大數據的蒐集分析，針對事故肇因、好發時段等能有一定掌握，提供可改善追蹤的效果。

新竹縣員警處理車禍，向來是每單一事故都得靠人工完成獨立的碰撞構圖，現在因前述系統使交旅處逐步建置事發路口的標準化碰撞構圖供使用，本月底前將完成全縣530個路口底圖，搭配警局專業化交通小隊建置政策，未來可望縣內事故處理的流程能更精準和快速。

縣警局交通隊明年1月起，也將把這個「碰撞構圖」使用納入每月督導項目以提高使用率，進而帶動更多事故路口資料的建立，讓大數據資料庫更完備，他們使用上也更得心應手。#

新竹縣府交旅處結合AI和大數據所推出的「碰撞構圖」分析系統，為了提升警界使用率，曾辦多次講習。（竹縣府交旅處提供）

