    從受助到助人 秀枝餐飲連14年招待家扶兒耶誕大餐

    2025/12/22 13:21 記者蔡文居／台南報導
    從受助到助人，秀枝餐飲連14年招待家扶兒耶誕大餐。（南家扶中心提供）

    台南市複合式餐廳「SIOU JHIH秀枝餐飲」營運長陳雅祺，曾是南台南家扶中心扶助兒童，每年耶誕節前，她都會招待南家扶學童一同上餐廳享用美食，共度歡樂的耶誕節。這項愛心活動，自2012年開辦以來，14年間從未間斷，她從曾經的受助者，成為今日的助人者，正是台灣社會良善力量的最佳寫照。

    南家扶表示，「SIOU JHIH 秀枝餐飲」營運長陳雅祺女士持續14年不間斷投入這項公益行動，背後有著深刻而真摯的生命故事。陳雅祺幼時曾是南台南家扶中心的扶助兒童，深刻體會經濟困頓家庭在節慶時刻的期待與失落。

    陳雅祺走過成長的艱辛歲月，如今有能力回饋社會，便將感恩化為實際行動，年年陪伴家扶孩子過節。今年她招待40位小朋友享用耶誕大餐，她期盼透過自身經驗，鼓勵孩子們在未來行有餘力時，能以感恩之心回饋社會，讓善意持續傳遞、循環不息。

    南家扶中心主任李保良表示，非常感謝「SIOU JHIH 秀枝餐飲」14年來持續邀請家扶兒到餐廳用餐，不僅準備豐盛可口的餐點，現場更安排魔術表演、造型氣球等互動活動，讓孩子們在歡笑與驚喜中，度過一個難忘且充滿祝福的聖誕夜。陳雅祺的故事，正是社會良善力量的最佳寫照。

