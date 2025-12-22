北農11月農產品農藥殘留結果 辣椒、百香果、芥藍菜達百件違規

辣椒農藥檢驗不合格銷毀作業。（台北市市場處提供）

台北市市場處今（22）公布北農11月監測批發市場蔬果農產品農藥殘留監測結果，共計抽驗1344件蔬果產品，有100件不符合規定，主要不合格品項為辣椒、百香果及芥藍菜，不符規定貨品已完成攔截及報廢，銷毀重量計16188公斤。

市場處表示，針對不合格產品，已函知該供應人所屬相關農民團體，一年內第一次違規，停止供應該不合格果菜品名10天，第二次違規，停止供應該不合格果菜品名30天，第三次違規則廢止供應人供應該不合格果菜品名之資格，也讓農民團體所屬主管機關及相關農政單位。

台北市第一、二果菜批發市場委託北農經營管理，每日對於進場拍賣之果菜進行農藥殘留之抽驗，並於拍賣前完成並判定檢驗結果。進場果菜凡經抽驗不合格，北農隨即禁止該批貨交易，並暫停當日供應人其餘供應代號之同品項蔬果拍賣，經取樣檢驗合格後始得拍賣，如檢驗不合格則報廢銷毀，同時依《台北農產運銷股份有限公司批發市場供應人申請登記及管理要點》規定停止其供應。

百香果農藥檢驗不合格銷毀作業。（台北市市場處提供）

芥蘭菜農藥檢驗不合格銷毀作業。（台北市市場處提供）

