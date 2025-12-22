耶誕、跨年活動多 盧秀燕：提高見警率、96據點一級部署

市長盧秀燕表示，台北隨機殺人事件後，全面加強見警率及警力的部署。（記者蘇金鳳攝）

台北車站及台北捷運發生隨機砍人，讓民眾惶惶不安，考慮是否參加最近的耶誕及跨年晚會；台中市長盧秀燕今天受訪表示，27號這個禮拜六台中市就有3大演唱會，台北事件發生後就提高了見警率，一級部署地方一共有96個據點，包括39個公共大眾運輸的場站，另外也會要求百貨公司、商場有保全人員也要加強，此外，台中市也有守望相助隊，會隨時戒備。

距離耶誕及跨年只剩倒數幾天，台中市活動相當多，盧秀燕今天受訪指出，台中市從27日起就有3大演唱會，分別是五月天，還蕭敬騰、告五人的跨年，還有另一場是頑童演唱會，因此在台北隨機砍人事件發生後，就全程戒備中，除了提高見警率，一級部署地方一共有96個據點啊，這96個據點包括39個公共大眾運輸的場站，包括中捷、各大火車站、接駁點等。

盧秀燕強調，台中市這段時間會加強部署，務必要做到年節的活動一樣可以盛大舉行，但是市民及遊客能夠安心，安全會更加提高，目前全程戒備當中，加強見警率及警力部署。

此外，盧秀燕表示，台中市的警力全程派上用場，另外有些區域也要求加強維安，如百貨及商場的保全人員，希望全員總出動。

盧秀燕並指出，台中市還有守望相助隊，進入戒備中，這段時間絕不鬆懈，提高維安及見警率。

