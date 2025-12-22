為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    耶誕、跨年活動多 盧秀燕：提高見警率、96據點一級部署

    2025/12/22 13:05 記者蘇金鳳／台中報導
    市長盧秀燕表示，台北隨機殺人事件後，全面加強見警率及警力的部署。（記者蘇金鳳攝）

    市長盧秀燕表示，台北隨機殺人事件後，全面加強見警率及警力的部署。（記者蘇金鳳攝）

    台北車站及台北捷運發生隨機砍人，讓民眾惶惶不安，考慮是否參加最近的耶誕及跨年晚會；台中市長盧秀燕今天受訪表示，27號這個禮拜六台中市就有3大演唱會，台北事件發生後就提高了見警率，一級部署地方一共有96個據點，包括39個公共大眾運輸的場站，另外也會要求百貨公司、商場有保全人員也要加強，此外，台中市也有守望相助隊，會隨時戒備。

    距離耶誕及跨年只剩倒數幾天，台中市活動相當多，盧秀燕今天受訪指出，台中市從27日起就有3大演唱會，分別是五月天，還蕭敬騰、告五人的跨年，還有另一場是頑童演唱會，因此在台北隨機砍人事件發生後，就全程戒備中，除了提高見警率，一級部署地方一共有96個據點啊，這96個據點包括39個公共大眾運輸的場站，包括中捷、各大火車站、接駁點等。

    盧秀燕強調，台中市這段時間會加強部署，務必要做到年節的活動一樣可以盛大舉行，但是市民及遊客能夠安心，安全會更加提高，目前全程戒備當中，加強見警率及警力部署。

    此外，盧秀燕表示，台中市的警力全程派上用場，另外有些區域也要求加強維安，如百貨及商場的保全人員，希望全員總出動。

    盧秀燕並指出，台中市還有守望相助隊，進入戒備中，這段時間絕不鬆懈，提高維安及見警率。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播