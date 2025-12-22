為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    斥資1.5億元 新竹市警局交通與婦幼隊新建大樓落成啟用

    2025/12/22 12:41 記者蔡彰盛／新竹報導
    斥資1.5億元，新竹市警局交通與婦幼隊新建大樓落成啟用（記者蔡彰盛攝）

    斥資1.5億元，新竹市警局交通與婦幼隊新建大樓落成啟用（記者蔡彰盛攝）

    新竹市警局交通隊與婦幼隊新建大樓今落成啟用，市長高虹安說，新建廳舍不僅有效改善原有辦公空間不足問題，也全面提升員警辦公品質與執勤效能，是竹市推動交通與婦幼安全的重要里程碑。

    高虹安指出，交通隊過去與北門派出所合署辦公，廳舍面積僅約1677平方公尺（約507坪），需容納超過140名員警，空間相對狹隘。

    這次新建交通警察大樓完工啟用，有效解決交通隊與北門派出所長期以來的空間不足問題，提供警民更完善的硬體設備與舒適的洽公環境。同時優化警政服務流程，提升整體交通管理與執勤效能，讓市民洽公更加便利。

    警察局長許頌嘉表示，原先規畫由交安組進駐新建大樓，經廣泛蒐集各界意見並審慎評估後，考量交安組業務特性、地理位置、出勤動線及停車便利性，決定維持交安組駐地於東大路二段561號，改由婦幼警察隊進駐新建交通警察大樓。此一調整可使婦幼警察隊擁有更完善、舒適的辦公空間與硬體設備，進一步強化婦幼安全保護與相關業務推展，並同步盤點警察局內部空間，提升整體使用效益。

    許頌嘉說，此案總工程經費逾1億5865萬元，新建大樓規畫地下1層、地上6層，採綠建築標準設計，融合地方環境特色，兼顧節能減碳、永續發展與建築美學。未來將由交通警察隊勤務組、業務組及婦幼警察隊共同進駐，促進警政資源整合與共享，實踐「風城交安新里程」的施政目標。

