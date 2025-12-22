北捷隨機砍人案引恐慌 急診醫學會：醫師「即時判斷」成關鍵

台北市19日發生隨機持刀攻擊事件，造成4死11傷，震驚社會。圖為警方在周圍戒備。（資料照）

台北市19日發生隨機持刀攻擊事件，造成4死11傷，震驚社會。台灣急診醫學會隨後發文，向第一時間投入救援的急診醫師與醫療人員致上最高敬意，肯定他們在高度不確定與高風險環境下，展現即時判斷、檢傷分類與救命處置的專業能力。

台灣急診醫學會指出，急診醫學是一門在時間壓力與資訊不完整情況下運作的專業，醫師必須在極短時間內完成風險評估、決定處置優先順序，並確保病人能安全銜接後續醫療體系。支撐這些行動的，不僅是醫療技術，更是醫者初心的實踐，在病人最脆弱的時刻，選擇站在第一線守護生命。

學會特別點名顏瑞昇醫師與顏均蓉醫師，讚揚其行動正是急診醫學專業精神的具體展現，同時也向所有在高壓、高風險情境中持續守護生命的急診醫師與醫療人員表達最深敬意。

台灣急診醫學會也呼籲，社會應持續重視急診醫療體系在公共安全、災難現場與緊急應變中的關鍵角色，並感謝所有投入救援與後續照護的人員，祝福傷者早日康復。

