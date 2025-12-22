南市YouBike服務破1150萬人次 市民卡明年底前續享優惠

南市YouBike啟用至今已服務超過1150萬人次，持市民卡明年將續享優惠。（記者蔡文居攝）

台南市公共自行車自2023年2月啟用至今，服務已超過1150萬人次，民眾反應良好。為推廣市民及觀光旅客騎乘公共自行車節能減碳，明年持台南市市民卡騎乘將續享優惠，另持有行政院通勤月票TPass者則享不限車種前30分鐘免費優惠。

南市交通局長王銘德指出，南市YouBike啟用至今已服務超過1150萬人次，並建置超過630處公共自行車租賃站，為持續提供市民及觀光旅客優質的公共自行車服務，公共自行車除繼續以原費率提供服務外，使用本市市民卡仍繼續享有YouBike 2.0全時段半價、YouBike 2.0E每30分鐘定額補助10元的優惠，以及持有行政院通勤月票TPass者則也持續享有不限車種前30分鐘免費的優惠，歡迎市民及民眾踴躍申辦市民卡及購買通勤月票。

交通局表示，相關優惠措施將延續至明年12月31日止，跨年連假及春節期間歡迎市民及觀光旅客騎乘公共自行車遊台南，共同推廣綠色運輸及節能減碳。

