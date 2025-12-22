為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄「PIER F 棧叁庫」啟用 信驊員工︰在這上班很棒

    2025/12/22 12:22 記者王榮祥／高雄報導
    位於高雄港邊的高雄「PIER F 棧叁庫」今正式啟用。（記者王榮祥攝）

    位於高雄港邊的高雄「PIER F 棧叁庫」今正式啟用。（記者王榮祥攝）

    從香蕉出口到智慧輸出，高雄「PIER F 棧叁庫」今正式啟用，全球遠端伺服器管理晶片龍頭信驊科技等3企業率先進駐，坐海景第一排的員工說︰「在這上班很棒」。

    原作為香蕉輸出倉庫的「棧叁庫」位於高雄港蓬萊商港區，轉型為智慧科技產業「PIER F棧叁庫」，今正式啟用，包含經濟部、國發會、數位發展部、高雄市長陳其邁、高市議長康裕成均到場見證，信驊科技、中華電信、鑫蘊林科等企業率先進駐。

    陳其邁說明，今天是高雄燈塔計畫的座落地點，也是原本香蕉碼頭轉型智慧科技據點的啟用典禮，以前外銷的是高雄農產品，未來外銷的將是智慧城市解決方案。

    他提到這次是跟包括信驊科技、Linker Vision、中華電信及NVIDIA合作，共同推出全球首創、利用NVIDIA的視覺語言模型訓練、推論，來解決城市治理的各個痛點。

    同時也利用Omniverse模組推動數位雙生計畫，希望能及時在城市所發生的，不管是交通、醫療、淹水或緊急救難等事件，可及時利用生成式AI分析、判斷、形成決策。

    他強調，希望從基礎算力到平台，及到各種軟體的智慧解決方案，能夠建構一個完整的AI生態系，讓高雄未來能成為一個具有競爭力、高效率服務的政府，來協助企業進行各種不同場域的應用，讓我們產業更具有競爭力。

    陳其邁感謝所有合作夥伴，能全力地來完成「高雄燈塔計畫」，後還有後續計畫持續擴大應用，讓高雄成為台灣、甚至在整個全球城市級的主權AI裡面最大、最完整，而且是最先行各項應用服務方案試驗的應用平台。

    高雄「PIER F 棧叁庫」啟用，信驊科技員工坐在海景第一排工作。（記者王榮祥攝）

    高雄「PIER F 棧叁庫」啟用，信驊科技員工坐在海景第一排工作。（記者王榮祥攝）

    高雄「PIER F 棧叁庫」啟用。（記者王榮祥攝）

    高雄「PIER F 棧叁庫」啟用。（記者王榮祥攝）

    高雄「PIER F 棧叁庫」內部場景。（記者王榮祥攝）

    高雄「PIER F 棧叁庫」內部場景。（記者王榮祥攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播