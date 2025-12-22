高雄「PIER F 棧叁庫」啟用 信驊員工︰在這上班很棒

位於高雄港邊的高雄「PIER F 棧叁庫」今正式啟用。（記者王榮祥攝）

從香蕉出口到智慧輸出，高雄「PIER F 棧叁庫」今正式啟用，全球遠端伺服器管理晶片龍頭信驊科技等3企業率先進駐，坐海景第一排的員工說︰「在這上班很棒」。

原作為香蕉輸出倉庫的「棧叁庫」位於高雄港蓬萊商港區，轉型為智慧科技產業「PIER F棧叁庫」，今正式啟用，包含經濟部、國發會、數位發展部、高雄市長陳其邁、高市議長康裕成均到場見證，信驊科技、中華電信、鑫蘊林科等企業率先進駐。

請繼續往下閱讀...

陳其邁說明，今天是高雄燈塔計畫的座落地點，也是原本香蕉碼頭轉型智慧科技據點的啟用典禮，以前外銷的是高雄農產品，未來外銷的將是智慧城市解決方案。

他提到這次是跟包括信驊科技、Linker Vision、中華電信及NVIDIA合作，共同推出全球首創、利用NVIDIA的視覺語言模型訓練、推論，來解決城市治理的各個痛點。

同時也利用Omniverse模組推動數位雙生計畫，希望能及時在城市所發生的，不管是交通、醫療、淹水或緊急救難等事件，可及時利用生成式AI分析、判斷、形成決策。

他強調，希望從基礎算力到平台，及到各種軟體的智慧解決方案，能夠建構一個完整的AI生態系，讓高雄未來能成為一個具有競爭力、高效率服務的政府，來協助企業進行各種不同場域的應用，讓我們產業更具有競爭力。

陳其邁感謝所有合作夥伴，能全力地來完成「高雄燈塔計畫」，後還有後續計畫持續擴大應用，讓高雄成為台灣、甚至在整個全球城市級的主權AI裡面最大、最完整，而且是最先行各項應用服務方案試驗的應用平台。

高雄「PIER F 棧叁庫」啟用，信驊科技員工坐在海景第一排工作。（記者王榮祥攝）

高雄「PIER F 棧叁庫」啟用。（記者王榮祥攝）

高雄「PIER F 棧叁庫」內部場景。（記者王榮祥攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法