    首頁 > 生活

    台中文山焚化廠汰舊動土 地方痛批「喜事搞神秘」要抗爭

    2025/12/22 12:17 記者黃旭磊／台中報導
    台中30年文山焚化廠汰舊動土，在地文山里長何中信（右）、寶山里長廖振源不滿「喜事搞神秘」要抗爭。（記者黃旭磊攝）

    台中30年文山焚化廠汰舊動土，在地文山里長何中信（右）、寶山里長廖振源不滿「喜事搞神秘」要抗爭。（記者黃旭磊攝）

    為解決大里掩埋場堆置40萬噸垃圾「全國最大垃圾山」去化問題，台中巿文山焚化廠汰舊換新工程今天（22日）進行動土祈福典禮，台中市府秘書長黃崇典及業者、台泥文山環保科技董事長蔡立文主持，在地南屯區文山、寶山等多里里長痛批「終迎來30年大改建，喜事卻被辦成神神秘秘」，一度拒絕與蔡立文等人合影，並揚言動土前一定會抗爭。

    文山焚化爐老舊，日處理量降至3百噸以下，台中市長盧秀燕面臨「全國最大垃圾山」及每天3百噸廚餘去化問題，由「台泥達環文山合作聯盟」以BOT（民間興建營運後轉移），94億3200萬元投資發包，今天上午進行「文山焚化廠汰舊換新先期工程」動土祈福，業者台泥文山環保科技董事長蔡立文、總經理彭志航在工地簡報，承諾將工期從7年縮短成4年，預計最快2029年底完工試運轉，將日處理量提升至900萬噸，工程採「先建新、再拆舊」讓舊爐在新建期間持續運轉。

    台中市南屯區議員朱暖英、劉士州及吳佩芸，及在地文山里長何中信、寶山里長廖振源及春社里長李志洋等地方人士到場，何中信與廖振源痛批，文山爐是台灣最老舊焚化爐，地方迎來30年老爐改建「原是大喜事卻被搞成神神秘秘」，大門卻都封鎖起來，地方人士忍了30多年，施工單位未了解民情，改建動土前一定會抗爭。

    台中「文山焚化廠汰舊換新先期工程」動土祈福。（記者黃旭磊攝）

    台中「文山焚化廠汰舊換新先期工程」動土祈福。（記者黃旭磊攝）

