北市2處賞跨年煙火秘境 遠眺盆地燈火交織不擠人

碧山露營場因地勢較高，可將台北101跨年煙火輪廓盡收眼底。（圖由台北市大地處提供）

想跨年，又不想到人潮多的地方人擠人，台北市政府工務局大地工程處推薦2處視野遼闊、環境清幽的絕佳觀賞地點——碧山露營場與圓山風景區，走出市區，登高望遠，在大自然中欣賞遠方的璀璨煙火，別有一番意趣。

捷運台北車站、中山商圈的無差別攻擊剛發生不久，不少人心中仍有隱隱的不安與惶恐，前往人潮聚集的地方免不了猶豫，對即將迎來的2026台北101跨年煙火卻仍有期待。

大地處處長吳明聖表示，近年來民眾的跨年方式越來越多元，除了擠進市中心感受熱鬧氣氛，也有不少人偏好到視野開闊、動線單純的景觀據點迎接新年。碧山露營場與圓山風景區都位於市區周邊丘陵地帶，不僅能有效分散人潮，制高點優勢更讓觀賞煙火成為一大享受。

森林遊憩科科長吳宜穗指出，位於內湖山區的碧山露營場因地勢較高，可將台北101跨年煙火輪廓盡收眼底。遠方城市燈海與煙火齊放，搭配營地周邊寧靜的山林與星空，讓民眾在遠離塵囂的自然氛圍中，與親友一同倒數，享受結合露營與跨年的獨特浪漫。

圓山風景區坐落於市中心北側丘陵，多處開闊的觀景平臺，可俯瞰整個盆地與基隆河夜景。當跨年煙火自城市核心綻放，與河岸燈光、高樓夜色交織輝映，展現都會與自然交融的壯麗層次，讓民眾近距離感受濃濃的節慶氛圍。

不過，大地處也提醒，兩處都位於高處，民眾前往跨年，記得提早規劃交通路線、留意天候變化並做好保暖準備。

圓山風景區可俯瞰整個盆地與基隆河夜景。（圖由台北市大地處提供）

