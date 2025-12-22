為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    打造電動車產業人才國家隊 教育部補助台科大1.23億成立基地

    2025/12/22 12:24 記者林曉雲／台北報導
    教育部技職司長楊玉惠（左）與經濟部部長龔明鑫（右）試乘鴻華先進捐贈之電動車。（圖由教育部提供）

    教育部技職司長楊玉惠（左）與經濟部部長龔明鑫（右）試乘鴻華先進捐贈之電動車。（圖由教育部提供）

    因應全球電動車產業快速發展與2050淨零排放目標，國立台灣科技大學今（22）日舉行「智慧電動車產業人才及技術培育基地」揭牌儀式，教育部技職司司長楊玉惠表示，教育部去年和今年透過「建置區域產業人才及技術培育基地計畫」，重點補助台科大新台幣1.23億元，成立區域型電動車人才培育基地，聚焦電動車動力系統和智慧車輛領域，打造台灣電動車產業人才國家隊。

    楊玉惠表示，教育部自2023年起已陸續核定台科大、明志科技大學、國立雲林科技大學、崑山科技大學設置人才培育基地，台科大籌組「四校智慧電動車聯盟」，整合動力系統（台科大）、能源電池技術（明志科大）、智慧座艙與自駕系統技術（雲科大）、晶片模組及充電樁研發製造（崑山科大）等領域的教學量能，形成台灣智慧電動車產業的人才國家隊，台科大已有逾900位學生選修相關學程，培育逾150位跨校種子教師，拓展人才培育廣度與深度。

    台科大校長顏家鈺表示，設立智慧電動車專業場域，有效活化華夏校區空間與設施運用，也讓華夏校區在台科大多校區發展藍圖中展現全新定位，基地透過跨領域課程與工業技術研究院、車輛測試研究中心等研究機構及產業的深度合作，學生將在智慧電動車領域展現專長。經濟部部長龔明鑫及產官學研代表，也共同見證台灣智慧電動車領域邁向嶄新階段。

    台科大說明，電動車產業涵蓋電機、電子、材料、資通訊、自動控制等多元領域，其中動力系統更是電動車的核心關鍵，基地包括建構電池應用等8大專業實驗室約240坪實作空間，進行產業關鍵技術研究、模組開發與系統測試，同時提供學生從課程學習、實驗操作、車輛改裝到參與國際競賽（如FSAE學生方程式賽車）的完整實務歷程。

    楊玉惠也表示，教育部「建置區域產業人才及技術培育基地計畫」自2022年起已補助16所大專校院、設置20座國家重點產業人才培育基地，包含台科大智慧電動車動力系統技術人才培育基地在內，目前已有電動車基地、低軌衛星通訊基地、能源電池基地等15座正式啟用；今年起教育部聚焦五大信賴產業人才培育，持續協助技專校院擴大教學場域、充實跨領域師資及課程。

    台科大車隊實作與馬達驅動實驗室。（圖由教育部提供）

    台科大車隊實作與馬達驅動實驗室。（圖由教育部提供）

