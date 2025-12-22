新北教育局與舊金山藝術高中推藝術雙聯學制 線上修讀同步取得台美文憑

舊金山藝術高中校長張雪容（左）贈送美國舊金山金門大橋的油畫給新北市教育局長張明文（右），象徵雙方合作情誼。（記者黃政嘉攝）

新北市教育局長張明文與舊金山藝術高中校長張雪容今天在新北市府正式簽署合作備忘錄，宣布引進「藝術領域雙聯學制」，讓新北高中（職）生從115學年度起，免出國就可線上修讀該校藝術高中課程，完成學習後，同時取得台美雙邊高中文憑，為未來升學與藝術職涯奠定國際基礎，教育局指出，這是台灣首次與舊金山藝術高中合作藝術雙聯學制。

張明文、張雪容今天在美國在台協會商務官Jeffrey Dutto見證下，簽署合作備忘錄，張明文表示，舊金山藝術高中以嚴謹學術訓練與頂尖藝術專業聞名，課程涵蓋視覺藝術、音樂劇、芭蕾等領域，長期培育學生進入全球頂尖藝術與設計學院，此次藝術雙聯學制全面開放新北市高中生申請，有助藝術才能班學生拓展升學管道，台灣學生也可線上修讀美國AP（大學先修）與藝術專業課程，未來因此有很大的機會能申請到美國的大學。

張雪容指出，舊金山藝術高中是北加州唯一一所私立藝術高中，學生在全美及國際賽事屢獲殊榮，其中，亞洲花式滑冰錦標賽台灣隊選手黃詩妮也是學校的國中舞蹈班學生，她6歲就在學校學習舞蹈，多次奪得美國舞蹈比賽全國冠軍。這次與教育局共同推動藝術教育合作深感榮幸，期盼透過雙聯學制，讓藝術成為孩子表達與成長的重要語言。

美國在台協會商務官Jeffrey Dutton說，很榮幸見證新北市與舊金山藝術高中攜手推動雙聯學制，這項合作充分展現台美在教育領域的深度交流，也為學生創造更具國際競爭力的學習機會。

永平高中美術班學生高子媛分享，在美術領域中，對西畫方面有進一步興趣，希望透過藝術雙聯學制，同步修讀美國藝術課程，達成夢想；教育局指出，新北市高中職有意申請該學制的學生、家長可洽詢教育局。

