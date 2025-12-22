北市公布網購醃漬物違規 快車肉乾、蝦皮、momo購物都上榜

台北市衛生局今（22）公布114年度網購醃漬物品抽驗結果，總共抽驗25件網購醃漬食品（包含醃漬蔬菜10件、蜜餞食品6件、醃漬水果1件、脫水蔬果1件、糖漬醃漬果類2件及八仙果5件），檢驗結果皆合格，但有5件結果標示不符規定。（圖由台北市衛生局提供）

台北市衛生局今（22日）公布114年度網購醃漬物品抽驗結果，總共抽驗25件網購醃漬食品（包含醃漬蔬菜10件、蜜餞食品6件、醃漬水果1件、脫水蔬果1件、糖漬醃漬果類2件及八仙果5件），檢驗結果皆合格，但有5件結果標示不符規定。違規產品為momo購物網赤柑食品柚仔果、momo購物網恩澤企業社八仙果（清涼型）、蝦皮購物-梅工坊洛神花、蝦皮-甜園小舖八仙果（赤小柚）及快車肉乾H19化核應子，皆檢出外包裝未標示之甜味劑。

針對蝦皮購物違規商品，衛生局正行政調查中，已函請網購平台業者下架產品，後續依行政程序辦理。momo購物網違規案件，衛生局現已移請彰化縣與台南市衛生局處辦。另，快車肉乾案件也已函請業者提供陳述，後續將依規定裁處。

請繼續往下閱讀...

衛生局提醒，醃漬及脫水蔬果與蜜餞食品製造業者使用食品添加物均應符合「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，不過量使用、遵照使用範圍及限制，並重視製作過程、環境衛生及自主管理情形，包括產品的品質衛生、人員、設備及環境衛生等。針對包裝產品之外包裝標示，也要落實完整標示，避免因標示未完全或標示錯誤而違規，影響民眾選購權益。

而網路販售業者應落實自主管理，販售合格之產品以保障消費者權益。同時呼籲消費者在網路選購食品時，優先選擇具有信譽的平台與賣家並確認網站有清楚明確的產品資訊，如有無廠商名稱、電話、地址等完整聯絡資料，切勿購買來源不明產品。衛生局也建議多食用當季新鮮蔬果，避免食用過多加工食品，並攝取足量水分，以維護健康。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法