為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    葉均蔚院士影響力全國第一 未曾出國留學走出自己的路

    2025/12/22 11:11 記者蔡文居／台南報導
    葉均蔚院士年度科學影響力在台灣排名第一。（圖由南一中提供）

    葉均蔚院士年度科學影響力在台灣排名第一。（圖由南一中提供）

    台南一中「十年卓越．翁啟惠科學教育講座」，邀請年度科學影響力全台灣排名第一的葉均蔚院士開講，以其開創「高熵合金」的關鍵歷程為核心，從顛覆材料科學的重大發現出發，再談到面對質疑、走在無人之路的研究精神，帶領學子理解科學創新的力量與科學家堅守信念的人生智慧。

    葉均蔚出身台灣東部、未曾出國留學，在台灣做了一輩子的研究，憑藉「凡事自己動手做」與不畏質疑的精神，在科學世界中走出屬於自己的道路。他提醒同學，真正的創新往往來自逆向思考與長期累積，也必然伴隨孤獨與不被理解；唯有堅守信念、踏實前行，才能在未知中開拓新的可能。

    南一中表示，該講座今年邁入第2屆，源於翁啟惠院士捐款設置。這次邀請葉均蔚院士以「改變材料史的成分大發現」為題，分享其顛覆千百年來材料設計法則的重大研究成果。南一中國際會議廳擁有250個座位，上週五舉辦演講，擠進了300人，全場座無虛席。

    南一中表示，葉均蔚教授為中央研究院院士，被美國史丹佛大學評選為全球前2％頂尖科學家，年度科學影響力排名全國第一，並獲得2025年台灣科學界最高榮耀─總統科學獎，是國際公認引領新材料研究方向的關鍵人物。

    講座中，葉均蔚深入淺出介紹其開創的「高熵合金」核心概念。這套全新思維，徹底改寫了人類數百年來理解合金的方式，也為航空、能源、半導體、國防與生醫材料開啟嶄新可能。例如他致力研究不起火花的材料，便可減少瓦斯氣爆的發生可能，降低公共危險。他這條「沒有人走過的路」，終獲國際肯定。《Nature》專題報導確認台灣為高熵合金發源地，全球研究團隊相繼投入，使高熵材料成為當代材料科學最活躍的研究前線之一。

    葉均蔚院士開講，擁有250個座位的南一中國際會議廳擠進了300人聽講。（圖由南一中提供）

    葉均蔚院士開講，擁有250個座位的南一中國際會議廳擠進了300人聽講。（圖由南一中提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播