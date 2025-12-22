歲末大禮！屏東保力村「全民健身中心」啟用 跑步、重訓全免費

保力村「全民健身中心」啟用，設備齊全。（記者蔡宗憲攝）

屏東恆春半島偏鄉資源相對缺乏，許多社區長輩或居民想運動健身，往往缺乏專業器材或需舟車勞頓前往鎮中心。在歲末年終之際，恆春保力社區送出一份大禮，在屏東縣長周春米及縣議員潘芳泉大力協助下，社區「全民健身中心」正式揭牌啟用，內部設施媲美專業健身房，且強調「全免費」開放，讓當地長者直呼「最棒的新年禮物！」

保力社區近年在村長張明文帶領下，社區關懷據點及各項福利推動有成，雖然進入年底忙碌時刻，但爭取建設的腳步並未停歇。張明文說，特別感謝縣長周春米及在地議員潘芳泉，看見了偏鄉居民對健康的渴望，透過經費挹注，成功將閒置空間活化，打造出這座屬於村莊的「全民健身中心」。

走進健身中心，映入眼簾的並非老舊設施，而是全新且多樣化的運動器材。張明文指出，中心規劃兼顧各年齡層需求，針對年輕族群，引進了專業的重訓設備與跑步機，讓返鄉青年或在地壯年不用花錢跑健身房；針對社區最大宗的長輩族群，則特別購置具備復健功能的運動踏步機，讓老人家能在安全環境下活動筋骨，達到延緩老化的效果。

「保力的進步不會停下腳步！」張明文強調，這座健身中心的成立，象徵社區關懷從靜態走向動態，未來將全面開放給鄉親免費使用，鼓勵村民培養規律運動習慣。透過完善的硬體設施，希望讓保力社區不僅是客家文化的傳承地，更成為恆春半島首屈一指的健康樂活村。

屏東保力村「全民健身中心」啟用，跑步、重訓全免費。（記者蔡宗憲攝）

屏東保力村「全民健身中心」啟用，還有桌球運動。（記者蔡宗憲攝）

