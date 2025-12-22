為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    馬祖南竿元旦升旗加健行 摸彩抽iPhone17手機等大獎

    2025/12/22 10:11 記者俞肇福／綜合報導
    迎接2026年到來，連江縣政府在2026年元旦當天舉辦元旦升旗暨健行活動，全程參與者將提供蘋果手機等摸彩品。（圖為連江縣政府教育處提供）

    迎接新年到來，連江縣政府教育處將於115年1月1日上午8時在南竿鄉福澳運動場舉辦「元旦升旗暨健行活動」，全程參與者除了贈送紀念品、點心券，還有摸彩券可參加摸彩活動，獎品包括iPhone17手機、液晶電視、Switch2主機等超級好禮，歡迎鄉親踴躍參與。

    教育處長王禮民表示，元旦當天8時在南竿鄉福澳運動場集合，8時10分舉辦升旗典禮，鳴槍起跑後，從福澳運動場出發，途經星巴克、福清步道、珠山發電廠，抵達勝利堡後原路折返回運動場。

    王禮民指出，參加升旗及健行人員將分送小國旗，全程參與者贈送紀念品、摸彩券及點心券，送完為止，熱情邀請所有鄉親一起慶祝新年快樂；若是下雨天將改在樂活體育館進行活動。

    教育處指出，全程參與者可獲得摸彩券，共有14個獎品，最大獎是iPhone17手機（256GB），另外還有：JVC65型液晶電視、Switch2主機、Apple Watch Series11、禾聯直立冷凍櫃、石頭科技QrevoL掃地機器人、日立11L除濕機、禾聯12KG直立式洗衣機、SONGEN直立式冷暖氣機、奇美瞬熱飲水機、飛利浦8人份電子鍋、聲寶22L氣炸電烤箱、Sony無線藍芽耳罩式耳機、輝葉miniV3智能按摩槍。

