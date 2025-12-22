衛福部和立院推托嬰中心監管雲 全教總批：國家級災難

衛福部和立院推托嬰中心監管雲計畫，全教總今發聲明抨擊是國家級災難。（資料照）

針對衛福部與立法院近期擬在托育專法內，推動托嬰中心監視影像強制上傳「監管雲」政策，全國教師工會總聯合會（全教總）今（22）日發聲明表達強烈譴責，抨擊已嚴重侵害幼兒隱私權，阻礙人格正常發展，形成國家級災難，要求衛福部立即撤回「監管雲」計畫，停止對幼兒與托育人員的數位監控，將資源挹注於降低師生比、改善勞動環境、建立完善輔導機制，才是保障托育安全唯一正解。

全教總理事長侯俊良指出，嬰幼兒是獨立的權利主體，並非國家的財產或被監管的物件，衛福部強制將全國嬰幼兒的每日生活影像上傳至中央伺服器，意味著嬰幼兒們最私密的生理需求處理、情緒宣洩、更衣沐浴等畫面，都將被政府無差別地永久建檔，已嚴重踐踏「兒童權利公約」對兒童隱私的保障，更對幼兒的人格發展構成潛在威脅。

全教總反問立法委員及衛福部官員們，能接受自己嬰幼兒的私密成長過程，在未經同意的情況下被政府強制蒐集？更令家長擔憂的是，這些影像一旦進入政府資料庫，是否會被挪作他用？是否會因管理疏失而外流？當嬰幼兒長大後，發現自己幼時的私密影像曾被國家機器長期監控與儲存，將對其心理造成何種不可逆的傷害？

此外，侯俊良表示，民主法治國家任何對人民權利的限制都必須符合比例原則，托嬰中心已依法裝設監視器並在地保存影像，已足以作為釐清爭議的證據，衛福部在毫無正當理由下，強制要求「全面上傳」甚至要「抽查」影像畫面，是採取「有罪推定」立場，將所有托育人員視為潛在的虐童嫌疑犯，並將托育場所視為犯罪熱點進行高密度監控，嚴重損害托育人員的職業尊嚴與人格權，政府帶頭不信任專業人員，將加劇親師間對立，導致優秀人才加速流失，最終受害的仍是需要照顧的幼兒。

全教總也嚴厲批評，衛福部寧願編列數十億預算建置維護高風險的雲端系統，卻不願正視托育現場「高工時、高壓力、低薪資」結構性困境，「重硬體、輕軟體」、「重監管、輕輔導」政策本末倒置，而衛福部宣稱能確保雲端資料庫「絕對安全」，只是欺人之談，將全國嬰幼兒的私密影像集中儲存，無異於建立一個高價值的攻擊目標，一旦發生資安破口，導致影像外流至暗網或色情網站，將是國家級的災難。

