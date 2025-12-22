為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    反對彰化首座火葬場蓋在學校、監獄旁 自救會要求撤案

    2025/12/22 10:15 記者劉曉欣／彰化報導
    二林芳苑反火葬場自救會長陳光輝，認為二林、芳苑一帶的空污已經很嚴重，不應該再蓋火葬場。（記者劉曉欣攝）

    二林芳苑反火葬場自救會長陳光輝，認為二林、芳苑一帶的空污已經很嚴重，不應該再蓋火葬場。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣政府規劃在芳苑鄉第一公墓設置首座火葬場生命園區，引發二林芳苑反火葬場自救會今天（22日）發出怒吼，認為選址不當，距離學校、監獄不到500公尺，空污未納入鄰近工業區等污染源，在原有空污低估，還要再蓋火葬場，置民眾健康風險何在，應該立即撤案。

    彰化縣環保局今天上午9點將召開「彰化生命園區開發計畫環境影響說明書」環評會議第二次初審會，自救會在會議之前，在環保局前面廣場舉布條抗議。環保聯盟總幹事施月英表示，縣府要蓋全縣第一座火葬場，但是選址就有問題， 因為依照規定必須與戶口繁盛地區、學校、或是工廠有貯藏或製造爆炸物或其它易燃氣體、油料等場所，必須至少相距500公尺。

    施月英指出，縣府選定地點的500公尺內有二林監獄，內有收容人2000多人，裡頭的矯正學校也是學校，還有塗料公司。何況整座生命園區總面積高達14.2288公頃，目前卻只討論殯葬設施1.936公頃，也未做整體規劃。

    二林芳苑反火葬場自救會長陳光輝表示，二林、芳苑地區的空氣很糟糕，目前空污評估還未納入鄰近工業區的污染源，對於居民的健康危害很大，既然選址錯誤，要求開發案應該要予以撤案。

    二林芳苑反火葬場自救會認為選址就是黑箱，反對到底。（記者劉曉欣攝）

    二林芳苑反火葬場自救會認為選址就是黑箱，反對到底。（記者劉曉欣攝）

    二林芳苑反火葬場自救會齊聚彰化縣環保局外廣場，舉布條抗議興建火葬場。（記者劉曉欣攝）

    二林芳苑反火葬場自救會齊聚彰化縣環保局外廣場，舉布條抗議興建火葬場。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣環保聯盟總幹事施月英認為火葬場選址錯誤，應該撤案。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣環保聯盟總幹事施月英認為火葬場選址錯誤，應該撤案。（記者劉曉欣攝）

