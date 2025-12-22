為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台灣紅蟳量少質優、蟹黃肥美 饕客搶購

    2025/12/22 09:40 記者蔡宗勳／嘉義報導
    爆蛋台灣紅蟳美味可口，連饕客都驚艷不已。（記者蔡宗勳攝）

    爆蛋台灣紅蟳美味可口，連饕客都驚艷不已。（記者蔡宗勳攝）

    疑受到極端氣候影響，原本秋冬季節上市的台灣紅蟳，今年數量相當稀少，估計只有往年均值的兩成，不過蟹黃肥美、肉質鮮甜，美味更勝以往，即使價格高昂，饕客仍趨之若鶩，直呼「人間極品」。

    張姓饕客指出，俗話說「九月圓圓十月尖，九雌十雄正當鮮」，原本秋風起就是台灣紅蟳最肥美的季節，但今年疑受到颱風與連續豪雨惡劣氣候影響，中秋節過後，市面上台灣紅蟳相當稀少，都以進口為主，直到最近才有點產量，但估計不到往年平均值的兩成，物以稀為貴，價格也比往年高出兩成，仍供不應求。

    張姓饕客表示，台灣辦桌文化中的經典菜色之一的紅蟳米糕，帶卵的紅蟳象徵新人「早生貴子」的祝福，米糕吸飽螃蟹鮮甜湯汁，再融合紅蟳脂膏的鹹香濃郁，成就層次豐富的經典風味，也讓紅蟳米糕成為中南部傳統喜宴上不可或缺的佳餚。不過因為台灣紅蟳數量稀少，辦桌與餐廳的紅蟳米糕大多使用進口紅蟳，口感味道都不及台灣紅蟳。

    張姓饕客說，台灣紅蟳脂膏豐厚、肉質紮實，今年的口感更勝往年，讓人回味無窮，可說是人間極品，因而即使要價不斐，但真的太好吃了，還是會想盡辦法買到手。

    今年台灣紅蟳量少質優，供不應求。（記者蔡宗勳攝）

    今年台灣紅蟳量少質優，供不應求。（記者蔡宗勳攝）

    

    

