為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    北捷連續攻擊傷者有HIV！疾管署專線助評估 目前僅個位數需轉介

    2025/12/22 09:38 記者林志怡／台北報導
    衛福部長石崇良表示，截至昨日計21通電話進線，僅個位數轉介醫療單位。（記者林志怡攝）

    衛福部長石崇良表示，截至昨日計21通電話進線，僅個位數轉介醫療單位。（記者林志怡攝）

    北捷連續攻擊事件造成4死11傷的慘案，其中一名傷者為「已通報並服藥穩定控制」的HIV（愛滋病毒）感染者，雖透過血液暴露感染HIV的機率低於萬分之一，疾管署仍成立專案因應，並透過24小時全年無休1922防疫專線，由專人協助轉介感染專科醫師，評估是否進行預防性投藥，截至昨日計21通電話進線，僅個位數轉介醫療單位。

    衛福部長石崇良今日上午出席立法院衛環委員會，並於會前指出，目前疾管署持續提供北捷隨機傷人案的暴露後諮詢和公費投藥專案，並與台北市衛生局共同協助受影響民眾，有擔心的民眾都可以使用1922專線進線諮詢。

    石崇良說，截至昨日計有21通相關電話，多數民眾都是擔心自己有曝露風險，僅有個位數轉介醫療單位評估，但由於不了解現場民眾的受傷情況，有些民眾可能僅是輕傷，並未到醫院就醫，因此疾管署持續開放專線提供諮詢與轉介服務，也呼籲民眾把握72小時黃金期，降低感染風險。

    疾管署提醒，因血液暴露感染HIV機率極低，估計可能低於萬分之一，預防投藥安全有效，投藥完成後可再降低感染機率至零，請受影響民眾毋須過度擔心，也請社會勿肉搜傷者以免增加心理調適壓力。

    此外，疾管署指出，愛滋病毒感染已成為可控制的慢性病，感染者穩定接受抗病毒藥物治療，並維持體內愛滋病毒量有效抑制達測不到（<200 copies/ml），就不會透過性行為傳染愛滋病毒給他人，也就是國際共識「Undetectable = Untransmittable」（簡稱U=U）。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播