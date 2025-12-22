為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    明回暖空檔！週三更強東北季風影響到週末 3000公尺高山有望飄雪

    2025/12/22 09:40 即時新聞／綜合報導
    明後兩天回暖空檔，預估週三午後更強東北季風南下影響到週末。（資料照）

    明後兩天回暖空檔，預估週三午後更強東北季風南下影響到週末。（資料照）

    今晨（22日）各地區平地最低氣溫約在13至16度之間，今漸轉乾，大台北轉多雲，北海岸及東半部仍有局部短暫雨的機率，明（23日）各地明顯回暖；週三（24日）更強東北季風南下，北台轉濕涼微冷；中南部雲量略增，3000公尺以上高山有飄雪機率。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今東北季風漸轉乾，大台北轉多雲，北海岸及東半部仍有局部短暫雨的機率，北台偏涼；中南部晴朗，白天舒適微熱、早晚涼。今日各地區氣溫為：北部16至23度、中部13至28度、南部14至29度、東部15至27度。

    明至週三上午、季風減弱，各地晴朗、明顯回暖。週三下午起至週六（27日）另一波冷空氣逐漸南下，目前模擬其持續較久、且約比前波再低2度，迎風面北部、東半部轉有局部雨，北台濕涼微冷，中南部雲量略增、山區偶有零星飄雨的機率，氣溫略降。

    週四、五（25～26日），3000公尺以上高山（合歡山、雪山、南湖等），若得水氣配合，皆有零星飄雪的機率。由於不同模式模擬仍有差異，且有略為調強的趨勢，應續觀察。預估下週日（28日）漸轉乾，北台雨後轉多雲，東半部仍有局部短暫雨的機率。

