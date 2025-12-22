為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    網路非法販賣「環境用藥」2年檢舉逾200件 新北環保局裁罰190萬

    2025/12/22 09:14 記者黃政嘉／新北報導
    新北市環保局提醒，購買環境用藥，須注意是否有環境部核准的環境衛生用藥。（圖翻攝自「新北i環保」臉書）

    民眾多買了蟑螂藥，用不完想放網路轉售，當心面臨6萬元至30萬元的高額罰鍰！新北市環保局指出，近2年接獲民眾檢舉網路非法販賣環境用藥近200多件，裁罰金額近190萬元，環保局近期拍攝影片提醒，網路販賣環境用藥，一定要有販賣業許可執照，且要販賣環境部核准的環境衛生用藥，才不會被罰。

    環保局表示，環境用藥像是蟑螂藥、螞蟻藥、防蚊液等相關商品，都需有環境部的核可字號，例如「環署衛製字第oooo號」、「環部衛製字第oooo號」、「環署衛輸字第oooo號」、「環衛藥防蟲字第oooo號」等，且在有效期限內的環境用藥，才是合格商品。

    環保局指出，新北市民眾檢舉的網路非法販賣環境用藥案件，近2年將近200多件，裁罰金額近190萬元，提醒民眾若在網路上販賣環境用藥，一定要有販賣業許可執照，而且要販賣環境部核准的環境衛生用藥，才不會被罰，若是一般民眾在網路上轉賣環境用藥，將罰6萬元到30萬元。

    環保局也提醒，民眾購買合法有保障的商品，可以看商品標示是否有環境部核准的環境用藥許可字號，而在網路上購買環境用藥，記得注意有沒有清楚的中文標示，以及賣家跟商品的許可證字號，以確保消費者權益。

    新北市環保局提醒，網路販賣環境用藥，一定要有販賣業許可執照，且要販賣環境部核准的環境衛生用藥。（圖翻攝自「新北i環保」臉書）

