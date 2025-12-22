南濱滯洪池動工 打造花蓮版「秋紅谷」生態公園

花蓮市南濱滯洪池工程基地位於自由街南側、和平路北側、縣道193線西側，工程用地約3.49公頃，完工模擬圖。（縣府提供）

花蓮市區南濱、溝仔尾一帶易淹水，副總統蕭美琴在擔任立委期間，向中央爭取補助南濱抽水站擴建，抽水站於2020年完工，但一旁滯洪池受限土地變更而卡關，經縣府多年努力，日前舉行滯洪池新建暨整體景觀工程動土典禮，打造兼具防災、休憩與景觀價值的多功能滯洪池公園，經費近2億元，工期為550日曆天，預計2027年完工。

縣府建設處指出，配合既有南濱抽水站、排水幹線及制水閘門等設施，將全面有效提升區域防洪效能，工程基地位於自由街南側、和平路北側、縣道193線西側，工程用地約3.49公頃，有效滯洪容量約4萬5千立方公尺，經費為1億9980萬元，工期為550日曆天。預計使花蓮市自由、和平排水分區整體防洪保護標準由3年重現期提升至5年重現期，降低淹水風險。

花蓮市東側自由、和平排水分區長期為高風險淹水區域，受極端氣候強降雨影響，屢傳積淹水情形，縣府建設處指出，工程也包含整體景觀與生態營造，結合綠化空間、休憩動線與環境教育元素，串聯日出大道、太平洋公園及東大門夜市等重要觀光節點，打造兼具防災、休憩與景觀價值的多功能生態公園，完工後將是花蓮縣防洪建設、永續發展的重要里程碑，花蓮版的「秋紅谷」。

花蓮市南濱抽水站建於1982年，包括花蓮市自由街、和平路及大禹街的地下排水匯聚到南濱抽水站排出，因設備機具老舊、排洪量不符需求，2017年前在中央補助下擴建抽水站，總抽水量提升為每秒48立方公尺，但因前池容量太小不夠容留洪水，可能因突發強降雨而淹水，縣府爭取新建「南濱滯洪池」，過去長年因用地、補償費及計畫變更等問題無法動工。

花蓮市南濱滯洪池工程基地位於自由街南側、和平路北側、縣道193線西側，工程用地約3.49公頃。（記者王錦義攝）

