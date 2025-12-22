為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    后里環保公園落羽松紅了！成拍照打卡熱點

    2025/12/22 08:47 記者歐素美／台中報導
    后里環保公園落羽松紅了，形成一幅冬日美景。（記者歐素美攝）

    后里環保公園落羽松紅了，形成一幅冬日美景。（記者歐素美攝）

    台中市后里環保公園廣達17公頃，人工生態池周邊的落羽松紅了，形成一幅冬日美景，假日吸引許多民眾前往野餐、放風箏、拍照打卡！還有民眾前往休閒運動，十分愜意。

    后里環保公園原是豐原三鄉市聯合垃圾場，佔地20餘公頃，民國87年封場後，市府在原址進行植栽，其中5公頃規劃做為后里環保苗圃，其餘則以花田拼布概念規劃，民國96年建構完成5座景觀土丘，並劃出2公頃的花海區、3公頃的大草原區、廣達3300平方公尺的人工生態池，還有長約1200公尺的賞花碎石步道等；為強化公園的多元功能，建設局日前投入1584萬元，在公園內打造全新的「孩籽世界遊戲場」。

    后里環保公園由於佔地廣闊，成假日民眾休閒運動的好去處，許多民眾帶著孩子到公園放風箏，玩遊戲，或著全家帶著地墊，到場野餐休憩，最近生態池周邊的落羽松逐漸由綠轉黃或轉紅，形成一幅冬季美景，更吸引許多民眾前往拍照打卡，入場道路兩側停滿車輛，已成后里熱門景點。

    假日后里環保公園入場道路兩側停滿車子。（記者歐素美攝）

    假日后里環保公園入場道路兩側停滿車子。（記者歐素美攝）

    后里環保公園佔地廣闊，假日常有民眾前往放大型風箏。（記者歐素美攝）

    后里環保公園佔地廣闊，假日常有民眾前往放大型風箏。（記者歐素美攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播