    世界冠軍耶誕麵包義賣做公益 阿群師：秘訣在一關鍵

    2025/12/22 07:08 記者陳鳳麗／南投報導
    李多慧的粉絲（左）競標到「潘那朵尼」，帶媽媽上台與李多慧合照。（記者陳鳳麗攝）

    埔里Feeling18巧克力工房主廚蔡約群，以培育的天然酵母打敗強敵，獲今年世界盃耶誕麵包（Panettone潘那朵尼）大賽冠軍，耶誕節前與創辦人茆晉（日牂）合力做公益，花3天製作3公斤重的耶誕麵包，並由啦啦隊女神李多慧幫忙義賣，所得1.2萬元捐給陳綢阿嬤社會福利基金會。

    Feeling18（18度C）巧克力工房，2年前引進義大利耶誕麵包「潘那朵尼」，工房主廚「阿群師」蔡約群與團隊，10月份赴義大利參加世界耶誕麵包大賽，在「潘那朵尼」家鄉義大利奪下冠軍，讓台灣再度讓世界驚奇。

    蔡約群和團隊拿下世界冠軍後，因為茆晉（日牂）長期捐助弱勢，蔡約群也決定響應茆師傅的熱血，做出超大的「潘那朵尼」，選在耶誕節前的週日義賣，獲來自韓國的啦啦隊女神李多慧一起做愛心，用巧克力為3公斤重的耶誕麵包「美妝」，最後由多慧粉絲以1萬2000元標到，該款項當場捐給陳綢阿嬤社會福利基金會。

    蔡約群開心義賣出「潘那朵尼」，也不吝分享拿下世界冠軍的心得和秘訣，他說，致勝武器在他和團隊培養的天然酵母，而培養酵母要跟照顧嬰兒一樣用心，愈用心了解就愈能掌握。而酵母須在攝氏26至27度環境下，要48到72小時讓天然酵母接續培養到完成發酵，而為了解當地天氣和環境，比賽前10天就提早到當地準備，因此能培育出最好狀態的酵母。

    李多慧（中）用巧克力幫蔡約群（左）製作的「潘那朵尼」妝點，再將這個「李多慧風格」的耶誕麵包開放競標。（記者陳鳳麗攝）

    Feeling18巧克力工房創辦人茆晉（日牂）（右），與拿下世界耶誕麵包大賽冠軍的主廚蔡約群（左）一起秀「潘那朵尼」。（記者陳鳳麗攝）

