12/22各報重點新聞一覽

本屆藍白立委挾人數優勢，將爭議法案「逕付二讀」高達卅五件，其中，三讀通過法案十六件。（資料照）

自由時報

毀憲亂台、護黨產全都來 藍白浮濫「逕付二讀」達35法案

本屆藍白立委挾人數優勢，將爭議法案「逕付二讀」高達卅五件，其中，三讀通過法案十六件，立委翁曉玲所提「憲訴法」修正案，已被憲法法庭宣告失效。立法院民進黨團昨表示，過去以這種方式通過的法案，未來可以聲請釋憲，讓大法官審視是否違憲，「我們會採取必要行動」。

請繼續往下閱讀...

詳見毀憲亂台、護黨產全都來 藍白浮濫「逕付二讀」達35法案。

多名藍委赴中見台商 國台辦官員也到場

中共近期透過廈門台商協會活動，邀請國民黨立委赴中。據透露，被點名參與的立委有林思銘、翁曉玲、邱若華、葉元之、鄭正鈐、呂玉玲、涂權吉七人，涵蓋立法院大多數委員會，中國國台辦亦派官員南下，盼了解台灣「島內情勢」，確保國防預算、國安法案不會通過。

詳見多名藍委赴中見台商 國台辦官員也到場。

北捷連續攻擊》張文犯案煙霧彈 購自「露天」

台北市警方為釐清台北捷運及誠品南西店隨機殺人案嫌犯張文的犯案動機與案情全貌，根據他遺留在旅館的兩台平板電腦，破解他儲存在雲端內容、瀏覽紀錄，更從中找到他的網路平台購物帳號。警方發現，他今年一月透過「露天」平台，花費四萬八千元買入一箱、廿四顆煙霧彈，更在去年四月就購買戰術手套等裝備，研判他至少從一年半前就在籌畫，顯見預謀犯案已久。

詳見北捷連續攻擊》張文犯案煙霧彈 購自「露天」。

聯合報

彈劾賴總統立院明排案 依法邀「被彈劾人」到立院說明

賴政府不副署、不執行立法院三讀修正通過的財劃法，在野黨立委提案彈劾賴清德總統，國民黨立法院黨團、民眾黨立法院黨團已有共識，明天就會在立院程序委員會排案，最快周五立法院院會就能提出彈劾日程表草案。藍白將藉立院彈劾程序，拉長戰線，和賴總統抗爭。

詳見彈劾賴總統立院明排案 依法邀「被彈劾人」到立院說明。

張文上網買工具 預謀犯案籌畫近2年

「一二一九北市隨機襲擊事件」釀四死十一傷慘劇，震驚全國。賴清德總統昨率國安團隊與閣揆、多名部會首長到警政署聽取偵辦專案報告，要求徹查嫌犯張文是否有幫凶或受人指使，釐清其金錢來源，並要求強化快速打擊部隊功能，往反恐警力部署訓練制度配置；國安團隊罕見加入聽取報告，此案顯然已上升至國安層級。

詳見張文上網買工具 預謀犯案籌畫近2年。

中國時報

張善政：華亞科擴大案 將大復活

因桃園市前市長鄭文燦涉貪而停擺1年半的「華亞科技園區擴大案」，即將大復活！桃園市長張善政說，產業發展不能等，更不應因前人的弊案而卡關。他接受《中國時報》專訪時首度透露，市府團隊正努力讓「華亞科技園區擴大案」敗部復活，直言「弊案歸弊案，但建設不能斷！」他將以「科技人的精準」與「工程師的務實」為桃園開大路，並帶動台灣創新局。

詳見張善政：華亞科擴大案 將大復活。

基隆童子瑋彰化陳素月雲林劉建國24日將獲綠提名

競爭激烈的民進黨彰化縣長提名拍板定案！民進黨上周通知基隆市議長童子瑋、彰化縣立委陳素月及雲林縣立委劉建國出席24日中執會後記者會，將宣布提名3人競選明年縣市長，其中彰化縣「類初選」競爭激烈，雖然黨中央未公布提名人選，但近日「陳素月第一」的民調結果在地方流傳激起反彈，能否化解引起關注。

詳見基隆童子瑋彰化陳素月雲林劉建國24日將獲綠提名。

國民黨立委翁曉玲等藍委前往中國廈門，出席廈門台商協會活動。（翻攝臉書）

警方發現，張文今年一月透過「露天」平台，花費四萬八千元買入一箱、廿四顆煙霧彈。（資料照，警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法