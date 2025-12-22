北基宜花整天濕涼！北台灣明回溫 週三再變天

今日中部以北及宜蘭清晨低溫約15至17度，花東及南部約17至19度，北部及宜花高溫約20至23度，整天體感較為濕涼。（資料照）

中央氣象署指出，今日（22日）東北季風影響，在迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大台北平地有零星飄雨機會，要留意下半天宜蘭地區可能有局部較大雨勢，桃園以南地區則是雲量增多。

氣溫方面，中部以北及宜蘭清晨低溫約15至17度，花東及南部約17至19度，北部及宜花高溫約20至23度，整天體感較為濕涼，中南部及台東高溫約25至27度，中南部日夜溫差大，早出晚歸應適時添加衣物以免著涼。

空氣品質部分，北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

週二（23日）東北季風稍減弱，北台灣氣溫稍回升，各地早晚天氣仍較涼，新竹以南日夜溫差大。台灣各地及澎湖、金門低溫15至19度，馬祖14度；高溫方面北部、宜花23至25度，中南部及台東26至28度，澎湖、金門22度，馬祖18度。

週三（24日）東北季風再增強，北台灣天氣轉涼，週四（25日）中部以北及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼。週三、週四水氣增多，桃園以北及宜蘭地區有短暫雨，北部、花蓮、台東地區及恆春半島有局部短暫雨。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 17 ~ 21 17 ~ 26 20 ~ 28 16 ~ 23

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

