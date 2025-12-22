高捷黃線澄清路段將設4座車站 最早推進工法複雜扮演領頭羊

高捷黃線Y16站進行改管工程。（記者陳文嬋攝）

高雄捷運黃線將於澄清路設置4座車站，寶業里滯洪池Y16站先行施作連續壁，陸續拆除Y16站銜接鳳山行政中心Y17站間分隔島，力拚明年農曆春節前完成，再進行已拆大智陸橋地下基樁拔除，尤其Y17站遇鐵路地下化、衛武營Y18站將與捷運橘線交會，堪稱最早推進、工法最複雜，扮演領頭羊示範路段。

捷運黃線全長近23公里，沿線將設23座車站，行經鳳山、三民等6區，屬於高雄都會核心區，占高雄總人口數42%，換算大約116萬人，將串聯捷運紅橘線、輕軌、台鐵等4條運輸系統，打造都市綠色路網，預計123年完工通車。

其中澄清路全長3.03公里地下化，將設Y5、Y16、Y17、Y18共4座車站，從正修科技大學大埤路至衛武營三多一路段，車站段長0.68公里、潛盾隧道長1.97公里、明挖覆蓋段長0.38公里。

以寶業里滯洪池旁Y16站先行施作連續壁，將採半半施工方式，分時分段施作，預計後年中完成，後年下半年開挖車站。

捷運工程持續拆除Y16站銜接鳳山行政中心Y17站間中央分隔島，力拚明年農曆春節前完成。

值得一提的是，大智陸橋雖已拆除，但地下基樁仍在，將進行大智陸橋基樁拔除作業，以利未來潛盾機向前推進不受阻礙。

尤其Y17站遭遇鐵路地下化，捷運工程將向下開挖，從火車隧道下方穿越，規劃深度可達地下3層，後續也將施作地下連通道，銜接至正義火車站，方便民眾轉乘搭車。

衛武營Y18站也向下開挖，規劃深度可達地下4層，將與捷運橘線O10站轉乘，形塑國際藝文聚落；Y5站鄰近正修科技大學、圓山飯店及澄清湖，可望帶動地方觀光發展。

