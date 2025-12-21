品嘗屏東「客家鹹湯圓」 周春米邀AIT、日台協會高雄代表過冬至

屏東縣長周春米把握節令，邀請長期友好的AIT高雄分處長張子霖（右）及日台交流協會高雄事務所長奧正史（左）到萬巒品嘗知名的豬腳。（記者陳彥廷攝）

今天是冬至，在台灣有吃湯圓的習俗，屏東縣長周春米把握節令，邀請長期友好的AIT高雄分處長張子霖及日台交流協會高雄事務所長奧正史到萬巒品嘗知名的豬腳，還在最後上了一道應景的「客家鹹湯圓」，透過美食與日本、美國拓展外交。

冬至不僅有吃湯圓的習俗，更是被視為吃補的好時節，張子霖及奧正史日前曾透露想品嘗特別的萬巒豬腳，周春米認為冬至就是個好時機，因此提前在冬至前邀請2人到屏東進行「美食外交」，道地的美味果然擄獲2人的胃。

2人長期參與屏東縣政府的各項活動，交流頻繁且密切，周春米邀請2人享用知名的客家菜，並有簡易的客家話教學，介紹屏東有8個客家鄉，席間品嘗花生豆腐、薑絲炒大腸、臘肉、炒粄條及主角「萬巒豬腳」，滑嫩油光令2人食指大動。

最後則是依照「冬至吃湯圓」傳統，端上客家知名客家鹹湯圓，周春米向2人介紹，冬至吃湯圓象徵一年即將過去，揮別過去將多了一歲，奧正史聽到立刻表示「那我不吃」，場面相當歡樂。

奧正史和張子霖也透露，長期以來久聞萬巒豬腳的大名，因此請縣長一定要帶他們品嘗，吃過後果然名不虛傳，將會把屏東美味帶回國家推廣，尤其鹹湯圓更是讓他們驚艷，希望他們的國人能來到友善的屏東品嘗特產及美食，也祝福鄉親冬至快樂，「歡迎來尞」。

最後上了一道冬至應景的客家鹹湯圓。（記者陳彥廷攝）

