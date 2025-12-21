水上糖果節甜蜜世界 2天吸引5千人共遊

水上糖果節吸引許多親子到訪。（水上鄉公所提供）

嘉義縣水上鄉公所本週末假日舉辦「水上糖果節」，結合異國糖果意象與糖業文化元素，讓南靖糖廠變身成為充滿節慶氛圍的甜蜜世界，加上紙風車劇團演出，連續2天活動湧進5000餘人，許多親子家庭穿梭園區，悠閒享受週末時光。

水上鄉長林緗亭說，活動現場以23.5 度北回歸線為視覺主軸，用繽紛亮眼的場域佈置吸引民眾拍照打卡，市集區匯集特色攤位，糖果、甜點與異國風味美食受民眾喜愛，氣墊糖果迷宮與闖關活動成為親子互動的熱門焦點，孩子們完成任務還可開心領取糖果與紀念小禮，晚間還有繽紛燈飾，營造溫馨的節慶夜景，吸引民眾駐足拍照。

請繼續往下閱讀...

參與民眾說，糖果節有親子泡泡秀、小丑互動演出與親子帶動唱，孩子能在戶外欣賞表演，學習糖的知識，瞭解健康攝取的正確觀念，透過互動遊戲與有獎問答方式融入噪音防制宣導，能自然接觸生活環保知識，宣導內容不再生硬。

林緗亭說，感謝立委蔡易餘向台糖爭取經費，讓公所在歷史場域南靖糖廠規劃活動，讓民眾透過體驗活動感受多元文化氛圍，也為南靖糖廠注入人潮與活力。

水上鄉長林緗亭（右）體驗糖果DIY。（水上鄉公所提供）

立委蔡易餘（右2）協助爭取經費舉辦水上糖果節。（水上鄉公所提供）

水上糖果節2天吸引5000人到場。（水上鄉公所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法