助慢飛天使 嘉義師生音樂會募款

耶誕節即將到來，嘉義市北榮基督長老教會今天舉辦慈善音樂會，由慢飛天使及專業音樂教師、學生演出，透過音樂串起愛與關懷，進行慈善募款，邀請民眾以實際行動支持心智障礙者服務，陪伴慢飛天使迎向充滿希望的未來。

音樂會由湯吟君老師、洪嘉隆老師與周芳如老師共同號召與策劃，三位老師長年致力於音樂教育與公益推廣，以音樂專長為社會弱勢族群發聲，多次發起慈善音樂會，今天以「慢飛天使」為關懷主軸，透過音樂的力量，讓更多人看見心智障礙者及其家庭所面臨的需求與努力。

音樂會演出內容豐富多元，涵蓋鋼琴、小提琴、琵琶、歌唱、舞蹈、太鼓表演等形式，並安排耶誕老人進場，節目由魏妤安、魏妤潔、沈宥安、沈宥利共同策劃，林佳慈、王若晴、邱禹潔共同主持，演出結合專業音樂教師、學生，為現場觀眾帶來感動人心的音樂。

嘉義市啟智協會理事長李富順表示，協會承接多項服務計畫，包括社區日間作業設施服務嘉合工坊及愛心工坊、社區居住與生活服務、家庭托顧服務、長照與身障家照共融據點、音樂律動才藝營、保齡球訓練、啟智愛心農園及愛心咖啡坊等，為心智障礙者提供完整多元的支持。

李富順說，心智障礙者服務需求逐年增加，今年2月新增第三處家庭托顧服務據點，人力或經費承受壓力，感謝慈善音樂會的募款行動，協助彌補服務方案中的經費缺口，讓各項支持服務能持續運作。

湯吟君、洪嘉隆與周芳如說，藉由慈善音樂會可讓孩子與學生從小學習關懷社會、回饋他人，音樂不只是技巧的展現，更是溫柔而堅定的行動力量。

