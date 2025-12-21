為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    新北耶誕平安晚會 侯友宜領唱《平安夜》詩歌為北捷傷亡者禱告

    2025/12/21 22:19 記者黃政嘉／新北報導
    新北市長侯友宜率領3位副市長及市府團隊提前向民眾報佳音。（記者黃政嘉攝）

    新北市長侯友宜率領3位副市長及市府團隊提前向民眾報佳音。（記者黃政嘉攝）

    新北歡樂耶誕城活動時間至12月28日，新北市民政局今天舉辦2025新北市耶誕平安晚會，儘管19日發生台北捷運隨機攻擊案，今天仍有逾1千位民眾到新北市民廣場參與活動，新北市長侯友宜率領3位副市長及市府團隊與各教會牧長、300人聯合詩班向民眾報佳音，也為北捷案的傷亡者禱告，現場民眾齊唱《平安夜》詩歌，傳遞愛與祝福。

    舞台乾冰、噴煙取消 避免民眾驚慌

    受北捷隨機連續攻擊案影響，新北市警察局全面強化轄內各大交通運輸場站及歡樂耶誕城等大型活動人潮聚集的安全維護，今天耶誕平安晚會活動，方仰寧也現場坐鎮，霹靂小組也在場邊監控，民政局則取消舞台上的乾冰、噴煙效果，避免引發民眾不當連想和驚慌。

    侯友宜表示，每年在市民廣場跟大家分享平安夜，希望從耶誕氛圍裡，讓全家幸福、安樂，今天恰好冬至，又是80年1次的天赦日，他說，從現在開始運再轉，事在好，今天起，冬至福至，每個人都圓圓滿滿，平平安安，在詩班傳唱下，祈求台灣都能平安，每個人安居樂業。

    牧師張復民祝禱時表示，最近發生北捷的事情，讓很多人心中恐懼，他說「奉耶穌的名，要恐懼的靈離開我們，讓大家心中有平安。有的人心中有黑暗，做黑暗的事，奉耶穌的名，要他離開新北，讓百姓迎向光明」。

    牧師張茂松表示，2025年翻頁過去了，不管有多少眼淚、憂傷、失望，祝福大家用平安、喜樂、恩典，進入新的1年，用信心迎接新的祝福，連到新北市、連到台灣，成為真實的福爾摩沙。

    今天平安晚會由白家綺、吳東諺主持，馬毓芬、林道遠等歌手輪番演唱，還有牧師群分別以國語、台語和客語為新北市和台灣祝福禱告，展現教會對這片土地的深切關懷。

    今天耶誕平安晚會活動，霹靂小組在場邊監控。（記者黃政嘉攝）

    今天耶誕平安晚會活動，霹靂小組在場邊監控。（記者黃政嘉攝）

    新北市府與300人聯合詩班向民眾報佳音。（記者黃政嘉攝）

    新北市府與300人聯合詩班向民眾報佳音。（記者黃政嘉攝）

    牧師張復民（持麥克風）表示，最近發生北捷的事情，讓很多人心中恐懼，他祝禱盼讓大家心中有平安。（記者黃政嘉攝）

    牧師張復民（持麥克風）表示，最近發生北捷的事情，讓很多人心中恐懼，他祝禱盼讓大家心中有平安。（記者黃政嘉攝）

    馬毓芬（右）與馬永蒂（左）合唱民歌。（記者黃政嘉攝）

    馬毓芬（右）與馬永蒂（左）合唱民歌。（記者黃政嘉攝）

    新北市民政局今舉辦新北市耶誕平安晚會，逾1千位民眾到新北市民廣場參與。（記者黃政嘉攝）

    新北市民政局今舉辦新北市耶誕平安晚會，逾1千位民眾到新北市民廣場參與。（記者黃政嘉攝）

    熱門推播